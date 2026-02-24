Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συνεταιρεισμού ΠΑΝΟΡΜΟΣ με αφορμή και τα εγκαίνια των νέων, αναβαθμισμένων γραφείων του Συνεταιρισμού.

Η εκδήλωση αποτέλεσε ορόσημο για την πορεία του Συνεταιρισμού, ο οποίος συμπληρώνει δέκα χρόνια δυναμικής παρουσίας στον χώρο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Εταίροι και στενοί συνεργάτες έδωσαν το «παρών», τιμώντας με την παρουσία τους μια σημαντική στιγμή εξέλιξης και ανάπτυξης του οργανισμού.Κατά τον σύντομο χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος του Συνεταιρισμού ΠΑΝΟΡΜΟΣ, κ. Κλήμης Δημαρχιάδης, αναφέρθηκε στη σημασία της νέας έδρας, τονίζοντας ότι «τα νέα γραφεία δεν αποτελούν απλώς μια αναβάθμιση των υποδομών μας, αλλά τον καθρέφτη μιας κοπιαστικής και απόλυτα επιτυχημένης δεκαετούς πορείας. Είναι ο χώρος που θα στεγάσει τη μακροζωία, τη συλλογικότητα και τα μελλοντικά σχέδια του Συνεταιρισμού για τις δεκαετίες που ακολουθούν».