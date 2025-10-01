Με λαμπρότητα και ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου στο ξενοδοχείο SO VIENNA της Βιέννης το 28ο Συνέδριο Πωλήσεων της Syndea και οι βραβεύσεις των συνεργατών της.

Με τον εμβληματικό τίτλο ‘Synθεση επιτυχίας και υπεροχής’, η Syndea επέλεξε να γιορτάσει τις επιτυχίες των συνεργατών της στην καρδιά της Βιέννης, την Ευρωπαϊκή πρωτεύουσας της μουσικής, την πόλη των μεγάλων συνθετών που γέννησε αριστουργήματα και να στείλει ένα μήνυμα υπεροχής και αριστείας!

Την έναρξη των εργασιών κήρυξε με ομιλία του ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κύριος Κώστας Καραμανλής θέτοντας το πλαίσιο και το όραμα για την πορεία της εταιρίας, τονίζοντας πως το σύγχρονο ανταγωνιστικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον – από τις φυσικές καταστροφές και τις πολεμικές συγκρούσεις, έως την αλματώδη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης – καθιστά πιο αναγκαία από ποτέ την προστασία ανθρώπων, οικογενειών και επιχειρήσεων.

«Σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς, η κοινωνία στρέφεται σε εμάς για σιγουριά και ευημερία», υπογράμμισε, χαρακτηρίζοντας την εποχή ταυτόχρονα «γεμάτη προκλήσεις, αλλά και εξαιρετικές ευκαιρίες».

Στη συνέχεια ακολούθησαν ομιλίες και τοποθετήσεις από εξέχοντες καλεσμένους και στελέχη της εταιρίας και της ασφαλιστικής αγοράς:

Ο Enrico San Pietro, Insurance General Manager της Unipol Assicurazioni τόνισε στην ομιλία του τη σημασία της φετινής συνάντησης που αποτέλεσε ευκαιρία γιορτής αλλά και κοινής πορείας προς το μέλλον. Σε έναν κόσμο γεμάτο προκλήσεις και αβεβαιότητες, ανέφερε χαρακτηριστικά, ο ρόλος της ασφάλισης γίνεται πιο ουσιαστικός από ποτέ: να προστατεύει, να καινοτομεί και να στηρίζει την κοινωνία. Με αποφασιστικότητα και όραμα, η Syndea είναι έτοιμη να ηγηθεί των αλλαγών και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που ανοίγονται.

Τη σκυτάλη πήραν στη συνέχεια ο κύριος Δημήτρης Ζορμπάς, CEO και Γενικός Διευθυντής της Syndea, σκιαγραφώντας τις κατευθύνσεις της εταιρίας, η κυρία Ελίνα Παπασπυροπούλου, Γενική Διευθύντρια της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε.), που έδωσε την εικόνα της εγχώριας ασφαλιστικής αγοράς, η κυρία Εύα Βαρουχάκη, Επικεφαλής Νομικής Υπηρεσίας και Διεθνών Σχέσεων της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε.), που ανέλυσε τι επιβάλλει ο νόμος της υποχρεωτικής ασφάλισης των επιχειρήσεων και των αυτοκινήτων έναντι φυσικών καταστροφών.

Το πρώτο μέρος των ομιλιών ολοκληρώθηκε με τον χαιρετισμό που απηύθυνε ο κύριος Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, Πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Ε.Α.).

Το δεύτερο μέρος του Συνεδρίου συνεχίστηκε με την παρουσίαση του κυρίου Στάθη Γκόργκα, Εμπορικού Διευθυντή Syndea που αναφέρθηκε στις επιτυχίες της εταιρίας για το 2024 και 2025 και τι πρόκειται να έρθει και βεβαίως ολοκληρώθηκε με τις βραβεύσεις περισσότερων από 30 συνεργατών.

Τον συντονισμό του προγράμματος και της ροής του Συνεδρίου ανέλαβε η κυρία Νατάσσα Σιαμπάνη, Διευθύντρια Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων της Syndea.

Η εκδήλωση πλαισιώθηκε από ένα πλούσιο πολιτιστικό και ψυχαγωγικό πρόγραμμα, που ανέδειξε την ιστορία και τη γοητεία της Αυστρίας:

Εκδρομή στην κοιλάδα του Βαχάου, με τους μαγευτικούς αμπελώνες.

Επίσκεψη στο επιβλητικό μοναστήρι του Μέλκ και στο παραμυθένιο Dürnstein.

Κρουαζιέρα στον Δούναβη, με θέα τοπία που μοιάζουν βγαλμένα από καρτ ποστάλ.

Στάση στον πύργο του Λιχτενστάιν, στα δάση του Μάγιερλινγκ και στο ιστορικό μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού.

Η κορύφωση ήρθε με το επίσημο gala που φιλοξενήθηκε στην εντυπωσιακή αίθουσα του Δημαρχείου της Βιέννης. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα μοναδικό κονσέρτο αφιερωμένο στον Γιόχαν Στράους, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 200 ετών από τη γέννησή του, με τη μαγεία της μουσικής να πλαισιώνεται από δύο ζευγάρια χορευτών βαλς.

Η εμπειρία στη Βιέννη άφησε σε όλους ανεξίτηλες εντυπώσεις, επιβεβαιώνοντας ότι η Synθεση της προσπάθειας, της συνέπειας και της αριστείας οδηγεί σε νέες κορυφές επιτυχίας.