Για μία ακόμη χρονιά, η Euroins Ελλάδος έδωσε δυναμικό «παρών» ως Μέγας Χορηγός στο Kallithea Night Run, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 18 Οκτωβρίου στην Πλατεία Τζιτζιφιών, μετατρέποντας τη νύχτα σε γιορτή φωτός, αθλητισμού και συμμετοχής.

Με το σύνθημα «Τρέχουμε μαζί, φωτίζουμε τη γειτονιά μας!», χιλιάδες δρομείς και παιδιά πλημμύρισαν τους δρόμους της Καλλιθέας, γεμίζοντας την πόλη ενέργεια, χαμόγελα και χρώμα. Οι συμμετέχοντες στους αγώνες των 2,5 km, 5 km και 10 km απέδειξαν για άλλη μια χρονιά ότι ο αθλητισμός ενώνει, εμπνέει και δημιουργεί κοινότητα.

Ιδιαίτερη στιγμή της φετινής διοργάνωσης αποτέλεσε η συμμετοχή του κ. Christov Assen, Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου του Ομίλου Eurohold, ο οποίος τίμησε με την παρουσία του τη διοργάνωση και έτρεξε στον αγώνα των 10 χιλιομέτρων, στέλνοντας μήνυμα ομαδικότητας, επιμονής και θετικής ενέργειας. Η παρουσία του ανέδειξε τη στενή σχέση του Ομίλου με την ελληνική αγορά και ανέδειξε το πνεύμα συνεργασίας, αφοσίωσης και δυναμισμού που χαρακτηρίζει τη Euroins Ελλάδος.

Η Γενική Διευθύντρια της Euroins Ελλάδος, κα. Αγγελική Μουρατίδου, δήλωσε:

«Είμαστε υπερήφανοι που για τρίτη συνεχή χρονιά στηρίζουμε τον θεσμό του Kallithea Night Run. Η παρουσία του Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου του Ομίλου μας, κ. ChristovAssen, δίνει ακόμα μεγαλύτερη αξία στη συμμετοχή μας, αποδεικνύοντας έμπρακτα τη δέσμευσή μας στις αξίες του αθλητισμού, της συνεργασίας και της κοινωνικής συνεισφοράς. Φέτος, τρέξαμε όλοι μαζί, φωτίζοντας την Καλλιθέα και τη διάθεσή μας για ζωή!»

Ο Πρόεδρος του Φιλαθλητικού Συλλόγου Καλλιθέας, κ. Παναγιώτης Δημάκος, συμπλήρωσε:

«Φέτος ο αγώνας ξεπέρασε κάθε προσδοκία με τη συμμετοχή 3.000 και πλέον δρομέων, που πλημμύρισαν την Καλλιθέα για το 9ο Kallithea Night Run!

Η στήριξη της EUROINS Ελλάδος, για 3η συνεχή χρονιά, παίζει καθοριστικό ρόλο στην ολοένα και μεγαλύτερη άνοδο του αγώνα μας, θέτοντας πλέον τον πήχη πολύ ψηλά!Έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε έναν αγώνα με πολύ υψηλά standards, που έχει αγκαλιάσει ο κόσμος, κατατάσσοντας τον πλέον ανάμεσα στα δημοφιλέστερα events της χώρας μας -και όχι μόνο- μιας και οι διεθνείς συμμετοχές ολοένα και αυξάνονται κάτι το οποίο μας χαροποιεί ιδιαιτέρως.

Ευχαριστούμε πολύ όλους όσοι συνέβαλαν στην τεράστια επιτυχία του αγώνα και δίνουμε «ραντεβού» του χρόνου στο 10ο επετειακό Kallithea Night Run 2026!».