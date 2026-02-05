Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο 14ος κύκλος εκπαίδευσης του “Advanced Program in Management for Insurance Executives”του εκπαιδευτικού προγράμματος που υλοποιεί η Eurolife FFH για τους συνεργάτες της, μαζί με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Για τη Eurolife FFH ​ αξία έχει να υποστηρίζει τους συνεργάτες της, φροντίζοντας διαρκώς για την ενίσχυση των δεξιοτήτων τους. Στο πλαίσιο αυτής της της δέσμευσης, υλοποίησε ακόμα έναν ακαδημαϊκό κύκλο, τον 14ο κατά σειρά, του ιδιαίτερα επιτυχημένου εκπαιδευτικού προγράμματος “Advanced Program in Management for Insurance Executives”, που πραγματοποιεί εδώ και χρόνια σε συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Στόχος του προγράμματος, που απευθύνεται σε επιλεγμένο αριθμό συμμετεχόντων και έχει εισηγητές τους, αναγνωρισμένου κύρους, καθηγητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Πανεπιστημίου, είναι να εξοπλίσει το δίκτυο συνεργατών της Eurolife FFH με χρήσιμες γνώσεις, προκειμένου να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν ακόμα πιο αποτελεσματικά τις προκλήσεις του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Ο 14ος κύκλος του “Advanced Program in Management for Insurance Executives” κάλυψε 5, συνολικά, διαφορετικά γνωστικά πεδία, μέσα από 40 ώρες διδασκαλίας. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου κύκλου, η Eurolife FFH πραγματοποίησε και έναν αριθμό επιπλέον επιμορφωτικών ημερίδων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στις οποίες έλαβαν μέρος περισσότεροι από 180 συμμετέχοντες, με θεματικές εστιασμένες στην ανάλυση των διεθνών και εγχώριων οικονομικών εξελίξεων, στις προοπτικές ανάπτυξης και τον αντίκτυπό τους στον ασφαλιστικό κλάδο, καθώς και στη χρηματοοικονομική ανάλυση και τη διαχείριση χαρτοφυλακίου.

Οι 33 συνεργάτες της εταιρείας που ολοκλήρωσαν με επιτυχία τη διαδικασία παρακολούθησης αλλά και τα αντίστοιχα τεστ, αποφοίτησαν από το πρόγραμμα παραλαμβάνοντας το σχετικό Πιστοποιητικό Σπουδών, κατά τη διάρκεια της Τελετής Αποφοίτησης που πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο Τελετών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Στον σύντομο χαιρετισμό του κατά τη διάρκεια της τελετής, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Eurolife FFH, κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, τόνισε, μεταξύ άλλων: «Για εμάς, η επένδυση στους ανθρώπους και τους συνεργάτες μας είναι μια επιλογή στρατηγικής σημασίας. Μέσα από ένα οργανωμένο και στοχευμένο πλάνο εκπαίδευσης και επαγγελματικής ανάπτυξης, φροντίζουμε να τους δίνουμε τα εφόδια που χρειάζονται για να εξελίσσονται, να ανταποκρίνονται στις αυξημένες απαιτήσεις του σύγχρονου περιβάλλοντος και, τελικά, να προσφέρουν ακόμη μεγαλύτερη αξία στους ασφαλισμένους μας».

Παρόντες στην τελετή ήταν επίσης ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Καθηγητής κ. Μιχαήλ Σφακιανάκης, ο Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων, Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Προϊόντων της Eurolife FFH, κ. Νικόλαος Δελένδας, ο επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος, Καθηγητής κ. Δημήτριος Γεωργακέλλος, καθηγητές του προγράμματος και στελέχη Πωλήσεων & Εκπαίδευσης της Eurolife FFH.