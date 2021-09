Share on Facebook

Πολλές φορές η καθημερινότητα φαίνεται να μας κατατρέχει, με τη σκέψη μας να είναι πάντα στην επόμενη δραστηριότητα. Καταλήγουμε να λειτουργούμε μηχανικά χωρίς να στεκόμαστε στην κάθε στιγμή και τη σημασία της. Κι έτσι η διάθεση πέφτει, η ψυχολογική κατάσταση επιδεινώνεται, και κάνει πιο αισθητή την παρουσία της η πίεση και το άγχος.

Μια έννοια που μπορεί να λειτουργήσει σαν αντίδοτο σε αυτόν τον φαύλο ψυχικό κύκλο είναι η ενσυνειδητότητα, ή αλλιώς mindfulness. Είναι μια λέξη που βλέπουμε συχνά γύρω μας, αλλά τι ακριβώς σημαίνει και πώς μπορεί να μας βοηθήσει;

Στις παρακάτω παραγράφους θα μάθεις όλα όσα χρειάζεται να ξέρεις για το mindfulness, αλλά και χρήσιμες συμβουλές και τεχνικές για το πώς να το εντάξεις στη ζωή σου και να αξιοποιήσεις τα οφέλη του.

Τι είναι η ενσυνειδητότητα (mindfulness)

Σαν ενσυνειδητότητα (mindfulness) περιγράφεται η δυνατότητά μας να είμαστε πλήρως παρόντες στη στιγμή, με συνείδηση του πού βρισκόμαστε και τι κάνουμε. Μια γαλήνια συνειδητότητα του τι συμβαίνει γύρω μας, χωρίς έντονη αντίδραση ή πίεση.

Η έννοια αυτή είναι διαδεδομένη σε ανατολικές φιλοσοφίες και θρησκείες, όπως ο Βουδισμός, αλλά αναδείχθηκε περισσότερο στις δυτικές κοινωνίες από την δεκαετία του 70 και μετά, χάρη στη δουλειά του Dr. Jon Kabat-Zinn, Καθηγητή στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Μασαχουσέτης.

Το 1979, ο Kabat-Zinn ξεκίνησε ένα πρόγραμμα που λεγόταν Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) με σκοπό την αντιμετώπιση του στρες, του χρόνιου πόνου και άλλων προβλημάτων. Στη συνέχεια ίδρυσε το Center for Mindfulness in Medicine, Health Care, and Society στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Μασαχουσέτης, έγραψε βιβλία, και δίνει διαλέξεις και πραγματοποιεί εκπαιδεύσεις στο θέμα του mindfulness σε όλο τον κόσμο.

Μάλιστα, η τεχνική αυτή σήμερα διδάσκεται σε όλο τον κόσμο και έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλές έρευνες που έχουν να κάνουν με το στρες και το άγχος, τον ύπνο, τον πόνο, και άλλα. Παράλληλα, χρησιμοποιείται και σε διάφορες προσεγγίσεις για την θεραπεία και αντιμετώπιση ψυχικών διαταραχών.

Τα οφέλη του mindfulness

To mindfulness μοιάζει και συνδέεται με τον διαλογισμό, ή αλλιώς meditation, αλλά δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ο διαλογισμός αποτελεί ιδανική άσκηση για την ανάπτυξη του mindfulness, με διάφορες ασκήσεις που θα δούμε και παρακάτω. Όμως αν οι πρακτικές του meditation σου φαίνονται δύσκολες, μην αφήσεις αυτό να επηρεάσει την άποψή σου για το mindfulness.

Το mindfulness δεν είναι κάτι επίκτητο, αλλά μια βασική ικανότητα του ανθρώπινου μυαλού, που απλά χρειάζεται εξάσκηση και ενθάρρυνση. Είναι κάτι που μπορεί εύκολα να ενταχθεί στην καθημερινότητα, χωρίς να αφιερώσεις πολύ χρόνο, και τα οφέλη του είναι σημαντικά. Ας τα δούμε: