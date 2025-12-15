Η Εβδομάδα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε.) ΜΙΝΕΤΤΑ– μια εβδομάδα αφιερωμένη στην προσφορά στον συνάνθρωπο – πραγματοποιήθηκε για 7η συνεχόμενη χρονιά στο διάστημα 1 έως 7 Δεκεμβρίου.
Στο πλαίσιό της, η ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική δίνει κάθε χρόνο τη δυνατότητα στους ανθρώπους της – ανθρώπινο δυναμικό και συνεργαζόμενους διαμεσολαβητές – να συμμετάσχουν ενεργά σε δράσεις προσφοράς, εκπαίδευσης και αλληλεγγύης.
Συγκεκριμένα τη φετινή χρονιά η MINETTA προχώρησε σε ενέργειες όπως:
- Διοργάνωση Αιμοδοσίαςστα κεντρικά της γραφεία τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025. Σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς» εργαζόμενοι και συνεργάτες της Εταιρίας πρόσφεραν και φέτος ένα πολύτιμο δώρο σε συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη από αίμα.
- Σε συνεργασία με το ΠΕΚ/ΑμεΑ (Πειραϊκή Ένωση Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Αναπηρία), διοργάνωσε Χριστουγεννιάτικο bazaar, με σκοπό την στήριξη το ξεχωριστού έργου που επιτελεί.
- Συμβολή στην προετοιμασία και τη διανομή γευμάτων σε αστέγους συνανθρώπους μας, την Τρίτη 2 και την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας, σε συνεργασία με τον Οργανισμό «Δείπνο Αγάπης».
- Συγκέντρωση τροφίμων για το Ίδρυμα Αγ. Πολύκαρπος από το προσωπικό της Εταιρίας, ώστε να καλυφθούν κάποιες από τις καθημερινές ανάγκες των παιδιών που φιλοξενεί το Ίδρυμα.
- Εκπαιδεύσεις Α’ Βοηθειών στις4 και 10 Δεκεμβρίου σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Οι συμμετέχοντες, εργαζόμενοι στην Εταιρία και συνεργάτες, παρακολούθησαν 6ωρο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα όπου μεταξύ άλλων εκπαιδεύτηκαν στη Βασική Υποστήριξη Ζωής, Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) με χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή.
- Διάθεση 20 δωρεάν σεμιναρίων ασφαλούς οδήγησης (θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση) από τη Σχολή του ΙΑΒΕΡΗ, για νέους οδηγούς. Η δράση αφορά όλους τους οδηγούς ανεξάρτητα αν είναι ασφαλισμένοι στην Εταιρία. Οι οδηγοί μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους εδώ.
