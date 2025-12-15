Η Εβδομάδα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε.) ΜΙΝΕΤΤΑ– μια εβδομάδα αφιερωμένη στην προσφορά στον συνάνθρωπο – πραγματοποιήθηκε για 7η συνεχόμενη χρονιά στο διάστημα 1 έως 7 Δεκεμβρίου.

Στο πλαίσιό της, η ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική δίνει κάθε χρόνο τη δυνατότητα στους ανθρώπους της – ανθρώπινο δυναμικό και συνεργαζόμενους διαμεσολαβητές – να συμμετάσχουν ενεργά σε δράσεις προσφοράς, εκπαίδευσης και αλληλεγγύης.

Συγκεκριμένα τη φετινή χρονιά η MINETTA προχώρησε σε ενέργειες όπως:

Διοργάνωση Αιμοδοσίας στα κεντρικά της γραφεία τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025 . Σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς» εργαζόμενοι και συνεργάτες της Εταιρίας πρόσφεραν και φέτος ένα πολύτιμο δώρο σε συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη από αίμα.

Σε συνεργασία με το ΠΕΚ/ΑμεΑ (Πειραϊκή Ένωση Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Αναπηρία), διοργάνωσε Χριστουγεννιάτικο bazaar, με σκοπό την στήριξη το ξεχωριστού έργου που επιτελεί.