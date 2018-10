Η Ευρωπαϊκή Πίστη επιμένει στρατηγικά στα παραδοσιακά δίκτυα διανομής 

Κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί το γεγονός ότι στην Ευρωπαϊκή Πίστη υπάρχει συναίσθημα. Υπάρχει ρομαντισμός. Υπάρχει αυτό που λέμε… ανθρωποκεντρικότητα.

του Νίκου Μωράκη

Γιατί όμως η Ευρωπαϊκή Πίστη διαφέρει από τους ανταγωνιστές της; Γιατί αξίζει να δώσουμε εύσημα στην μια εκ των τριών εναπομεινάντων Ελληνικών Ασφαλιστικών Εταιρειών που φιγουράρουν στις πρώτες θέσεις της Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς (οι άλλες δύο είναι η Εθνική Ασφαλιστική και η Ιντερσαλόνικα). Βασικό συστατικό της επιτυχίας της κατά τη γνώμη μας είναι ο ένας εκ των ιδρυτών της –Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας σήμερα– Χρήστος Γεωργακόπουλος. Ασφαλιστής from day one, βασικός συντελεστής της επιτυχίας που έχει διαγράψει όλα αυτά τα χρόνια η Εταιρεία, έχει συνδέσει το όνομά του με την Ευρωπαϊκή Πίστη δίνοντάς της τον παλμό που κάθε ζωντανός οργανισμός χρειάζεται για να ευδοκιμήσει. Ο κ. Γεωργακόπουλος είναι σήμερα ο μόνος Διευθύνων Σύμβουλος ασφαλιστικής εταιρείας που υπήρξε στο παρελθόν Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής. Μια διόλου αδιάφορη λεπτομέρεια καθώς γνωρίζει από πρώτο χέρι τις ανάγκες και τους προβληματισμούς των συνεργατών του. Γνωρίζει το επάγγελμα εις βάθος δίνοντάς του το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα να επικοινωνεί καλύτερα με τους επαγγελματίες του κλάδου. Να ακούει τις ανάγκες τους και να δίνει λύσεις στα προβλήματά τους. Ουσιαστικά και to the point. Ίσως αυτός είναι και ένας από τους λόγους που η Εταιρεία κόντρα στο πείσμα των καιρών υποστηρίζει μόνο ένα κανάλι διαμεσολάβησης που δεν είναι άλλο από το παραδοσιακό.

Μια στρατηγική απόφαση που δεν φαίνεται να τις στοιχίζει, αντιθέτως να της γυρνά πολλαπλάσια καθώς οι διαμεσολαβητές στο όνομά της έχουν βρει μια εταιρεία που μπορούν να εμπιστεύονται. Και δεν το λέμε αυθαίρετα αυτό. Υπάρχουν νούμερα. Η Ευρωπαϊκή Πίστη έχει ένα εκτεταμένο πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών που ανέρχεται στους 5.400 συνεργάτες. Είτε αποκλειστικής συνεργασίας (agency) είτε ανεξάρτητης, έχει καταφέρει να βρίσκεται σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Ίσως μια καλή απάντηση στους επικριτές του agency system ότι δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες του μέλλοντος. Επενδύοντας σε εκπαίδευση και νέες τεχνολογίες η Ευρωπαϊκή Πίστη συμμετέχει ενεργά στο μετασχηματισμό του agency το οποίο αφήνει πίσω του το μοντέλο της περασμένης δεκαετίας και υποδέχεται το νέο – social media friendly του 21ου αιώνα. Ένας συνδυασμός ορθής τεχνοκρατικής πολιτικής και συναισθήματος που αποδίδει στην Εταιρεία το κύρος και την αξιοπιστία που έχει δημιουργήσει στα 40 χρόνια ιστορίας της. Ένα κράμα financial & nonfinancial factors που ισορροπεί αρμονικά με απώτερο σκοπό να μένει πάντα πιστή στη διαχρονική υπόσχεσή της ότι «πληρώνει αμέσως».