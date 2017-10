Η Ευρωπαϊκή Πίστη έτρεξε για καλό σκοπό στο «Greece Race for the Cure»

Ο Όμιλος Εταιριών Ευρωπαϊκή Πίστη συμμετείχε και φέτος ενεργά στον αγώνα Greece Race for the Cure, τη μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση με κοινωνικό σκοπό στην Ελλάδα, που πραγματοποίησε για 9η χρονιά ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής».

Το Greece Race for the Cure είναι ένας αγώνας – θεσμός, ο 2ος μεγαλύτερος αγώνας Race for the Cure παγκοσμίως. Πάνω από 35.000 γυναίκες, άνδρες και παιδιά βρέθηκαν στο Ζάππειο, την Κυριακή 1η Οκτωβρίου, συμμετέχοντας ενεργά στο σκοπό του Συλλόγου, είτε τρέχοντας τη διαδρομή των 5 χλμ., είτε περπατώντας τη διαδρομή των 2 χλμ. Τόσο η Ευρωπαϊκή Πίστη, όσο και οι θυγατρικές της Alter Ego Facilities Management και Ευρωπαϊκή Πίστη Asset Management, εκτός από Χορηγοί Υπηρεσιών, είχαν ηχηρή παρουσία για άλλη μία χρονιά με περισσότερες από 110 συμμετοχές, με σκοπό την ενίσχυση των προσπαθειών του Συλλόγου για την ψυχοκοινωνική στήριξη γυναικών, που πάσχουν από καρκίνο του μαστού καθώς και την ενημέρωση για την πρόληψη και προαγωγή της έγκαιρης διάγνωσης.

Ο Όμιλος Ευρωπαϊκή Πίστη, ως υπεύθυνος εταιρικός πολίτης με ευαισθησία σε θέματα κοινωνικής αλληλεγγύης, θα συνεχίσει να στηρίζει έμπρακτα τη δύσκολη αλλά φιλόδοξη προσπάθεια του Συλλόγου, με στόχο την ελπίδα, την εξάλειψη του φόβου και την ενημέρωση που σώζει ζωές.