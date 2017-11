Ευρωπαϊκή Πίστη: Τα επιτεύγματα 4 δεκαετιών στόχοι 4ετίας

H Ευρωπαϊκή Πίστη γιόρτασε 40 χρόνια παρουσίας στην Ελληνική Ασφαλιστική αγορά. Mια ασφαλιστική εταιρεία που δημιουργήθηκε από 19 ασφαλιστές πριν από τέσσερις δεκαετίες απέδειξε με τον καλύτερο τρόπο ότι τα όνειρα επαγγελματιών του κλάδου με όρεξη, σκληρή δουλειά και ενθουσιασμό μπορούν να γίνουν πραγματικότητα.

του Νίκου Μωράκη

Ο σκοπός του Συνεδρίου διττός. Να κοιτάξουν το παρελθόν μαζί με τους συνεργάτες τους για να δουν τι κατάφεραν όλα αυτά τα χρόνια αλλά και να μηδενίσουν το κοντέρ με μόνο εφόδιο τις γνώσεις που αποκόμισαν προκειμένου να καταφέρουν μέσα στα επόμενα 4 χρόνια όσα κατάφεραν στη μέχρι σήμερα πορεία τους.

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στη νέα Λυρική σκηνή του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και το παρακολούθησαν περισσότεροι από 1.000 συνεργάτες της Εταιρείας από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Παρουσιαστές της εκδήλωσης δεν ήταν άνθρωποι της showbiz αλλά επαγγελματίες του χώρου, με βαθιά γνώση στα ασφαλιστικά δρώμενα που ξέρουν να μιλούν τη γλώσσα της αγοράς και ειδικότερα οι κλαδικοί εκδότες κ.κ. Μαρίνα Δρακάτου και Δημήτρης Ρουχωτάς που έκαναν αναδρομή την ιστορία της εταιρείας από τον Δεκέμβριο του 1977, ημερομηνία ιδρύσεως της, μέχρι και το 2017.

Μια ιστορική αναδρομή 1977 – 2017

1977

19 ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές καριέρας δημιουργούν και διοικούν τη νέα Ασφαλιστική Εταιρεία με δραστηριότητα στους 2 βασικούς κλάδους Ζωής και Γενικών ασφαλίσεων. Η Εταιρεία αντασφαλίζεται στην τότε Gerlin. Ξεκινάει τη δραστηριότητά της από το νούμερο 149 στην κατάταξη των Ασφαλιστικών εταιρειών.

1980

Η Εταιρεία φτάνει σε παραγωγή τα 100.000.000 δρχ. και έχει συνολικά 30 υπαλλήλους στο δυναμικό της, επικοινωνώντας το μέχρι σήμερα μότο της “Πληρώνουμε αμέσως”.

1983

Δίνετε η δυνατότητα στην Εταιρεία να επενδύσει σε δικό της ακίνητο αγοράζοντας επί της Κηφισίας γραφεία 3.500 τ.μ.

1986

Η Εταιρεία κάνει διασπορά των δραστηριοτήτων της ιδρύοντας τη θυγατρική alter ego με αντικείμενο το facilities management.

1987

Η Ευρωπαϊκή Πίστη κλείνει 10 χρόνια λειτουργίας της με παραγωγή 1.2 δις δρχ. ενεργητικό, 90.000 ασφαλισμένους και έναν στόχο να κλείσει τη δεκαετία με περισσότερους από 2.500 συνεργάτες πανελλαδικά.

1990

Στις αρχές της δεκαετίας του 90 ιδρύει την Ευρωπαϊκή Πίστη Asset Management ΑΕΔΑΚ, τη 2η θυγατρική του Ομίλου.

1995

Ο Όμιλος επενδύει σε δεύτερο ακίνητο έκτασης 16.000 τ.μ. δίπλα στα παλιά της γραφεία επί της Κηφισίας.

1997

Είσοδος της Εταιρείας στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών με δημόσια εγγραφή. Η Ευρωπαϊκή Πίστη είναι η πρώτη ασφαλιστική εταιρεία που πετυχαίνει τέτοια είσοδο.

2000

H Ευρωπαϊκή Πίστη λανσάρει το πρωτοποριακό πρόγραμμα κατοικίας easy house.

2002

Η Εταιρεία πιστοποιείται με ISO 9001:2000 για το σύνολο των υπηρεσιών της.

2004

Αυξάνει την παραγωγή της 17%, τα κέρδη της 6% και τα έσοδά της κατά 18%.

2007

Η Εταιρεία κλείνει 30 χρόνια παρουσίας. Αποκτά στρατηγικό συνέταιρο την τράπεζα Πειραιώς.

2010

Η Εταιρεία μέσα σε ένα δυσμενές οικονομικό περιβάλλον και σε μια χρονιά που η ασφαλιστική αγορά σημείωσε μείωση παραγωγής -0,8%, πέτυχε σημαντική αύξηση παραγωγής +14%. Παράλληλα, τα προ φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν στα € 3.885 χιλ., έναντι € 3.663 χιλ. το 2009.

2012

Τριπλασιασμός των κερδών στα € 12 εκατ. έναντι € 4 εκατ. το 2011 σε μια περίοδο ύφεσης για τρίτη χρονιά στον ασφαλιστικό κλάδο.

2016

Η Εταιρεία είναι ready for Solvency II. Παράλληλα, η European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) αποκτά το 15% του μετοχικού κεφαλαίου της Α.Ε.Γ.Α. Ευρωπαϊκή Πίστη.

2017

Η Ευρωπαϊκή Πίστη γιορτάζει τα 40 χρόνια λειτουργίας της και θέτει τις βάσεις για τα επόμενα 40.

Όπως δήλωσε και ο Χρήστος Γεωργακόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας:

“Η ζωή είναι στο μέλλον και όχι στο παρελθόν. Τιμούμε την προσφορά του αλλά σε αυτή την εταιρεία δεν θα αφήσουμε τις αναμνήσεις μας να είναι καλύτερες από τα όνειρά μας. Έχουμε αποδείξει ότι το όνειρο και η πραγματικότητα είναι το ένα και αυτό και το μόνο που τα χωρίζει είναι ο χρόνος. Τις πιο όμορφες μέρες μας δε τις έχουμε ζήσει ακόμα. Είναι πιο δημιουργικό αντί να γιορτάζουμε τα 40 χρόνια της Εταιρείας να γιορτάσουμε την πρώτη μέρα των υπόλοιπων χρόνων που έπονται. Σήμερα εδώ μαζί σας θέλω να αποκτήσουμε τη συνείδηση του πού βρισκόμαστε σήμερα και πού θέλουμε να πάμε“.

Ο κ. Γεωργακόπουλος μη μένοντας μόνο στα λόγια έθεσε και τους στόχους της Εταιρείας σε βάθος 4ετίας. Εξήγησε στους συνεργάτες του ότι μόνο με δύο ραντεβού την ημέρα και όχι πωλήσεις – ένα το πρωί και ένα το απόγευμα όπως δήλωσε χαρακτηριστικά – η Ευρωπαϊκή Πίστη μπορεί να καταφέρει μέσα σε μια τετραετία ότι κατάφερε μέσα σε 40 ολόκληρα χρόνια.

Και αυτό γιατί η τεχνογνωσία που έχουν αποκτήσει σε συνδυασμό με το δίκτυο, την αναγνώριση του ονόματός τους και την τεχνολογία που διαθέτουν τους δίνει τη δυνατότητα να το κάνουν. Έτσι για το 2021 ο Διευθύνων Σύμβουλος ζήτησε από τους συνεργάτες του να φέρουν την Εταιρεία μαζί με τη δική τους βοήθεια σε μια καθαρή θέση 160 εκατ. ευρώ από 96 εκατ. ευρώ που βρισκόντουσαν στο τέλος του 2016, να διπλασιάσουν το ενεργητικό από 337 εκατ. ευρώ το 2016 σε 760 εκατ. ευρώ το 2021 και να φέρουν την Εταιρεία συνολικά από τη 2η, 4η και 6η θέση που βρίσκεται σήμερα στις 1η, 2η και 3η. Αυξήσεις που θα έχουν αντίκρισμα και στα δικά τους έσοδα καθώς σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Εταιρείας αυτές οι αυξήσεις θα φανούν και στις αμοιβές εργασίας, οι οποίες από 34 εκατ. ευρώ το 2016 θα εκτοξευτούν στα 102 εκατ. ευρώ.

Και αυτά όσον αφορά το τεχνικό κομμάτι της παρουσίασης.

Ο κ. Γεωργακόπουλος δεν παρέλειψε να μιλήσει μάλιστα για τις αρχές, το όνειρο και τις αξίες της Εταιρείας του. Για την εντιμότητα, τη συνέπεια, τη φιλεργατικότητα και χρηστή διαχείριση που θέλει να διέπουν την Εταιρεία σε συνδυασμό με ήθος, σεβασμό, ομαδικότητα, αλήθεια και φιλία μεταξύ των συνεργατών του.

Παρών και ο Πρόεδρος Δ.Σ της Εταιρείας, Σταύρος Λεκκάκος, ο οποίος παραδεχόμενος ότι βρίσκεται πρώτη φορά στον ίδιο χώρο με τόσους πολλούς συνεργάτες της Εταιρείας μίλησε για την αξία της ιδιωτικής ασφάλισης μιας βιομηχανίας υπηρεσιών που έχει να κάνει με ανθρώπους που έχουν ανάγκη το αίσθημα της ασφάλειας και την άνεση να ξενοιάσουν.

Παράλληλα ο Αντιπρόεδρος της Εταιρείας, Νικόλαος Χαλκιόπουλος, στη δική του ομιλία για την ιστορία, το παρόν και το μέλλον της Εταιρείας πήρε την πρωτοβουλία να παραποιήσει απόσπασμα από την Ασκητική του Καζαντζάκη λέγοντας:

“Να αγαπάς την ευθύνη. Να λες εγώ έχω χρέος να ασφαλίσω τον κόσμο. Αν δεν ασφαλιστεί, εγώ θα φταίω“.

Συμπληρώνοντας ότι το μέλλον της Ασφαλιστικής αγοράς βρίσκεται στο ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου της Ευρωπαϊκής Πίστης που τιμά με τη συνεργασία του και με τη δυναμική του παρουσία κάθε πτυχή της οικονομικής ζωής της χώρας.

Από τη δική του πλευρά, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Στέφανος Βερζοβίτης, έκανε μια οικονομική ανασκόπηση για το τι πέτυχε η Ευρωπαϊκή Πίστη όλα αυτά τα χρόνια της πορείας της. Για τα άλματα που έκανε στην κατάταξη των ασφαλιστικών εταιρειών της χώρας σκαρφαλώνοντας από τη 148 θέση το 1977 στην 6η βάση παραγωγής σημειώνοντας ότι από τότε μέχρι σήμερα έχουν επιβιώσει μόλις 13 ασφαλιστικές εταιρείες.

Τέλος, ο Γιώργος Γκοτζαγεώργης, Διευθυντής Marketing και υποστήριξης δικτύου πωλήσεων της Εταιρείας έκανε λόγο για το μοναδικό κανάλι διανομής με σκοπό την ανάπτυξη εργασιών που έχει επιλέξει η Εταιρεία, τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές. Για τη φροντίδα του πελάτη που αποτελεί μέρος του DNA της εταιρικής κουλτούρας αλλά και για την προσπάθειά τους να κατανοήσει ο ασφαλιστής την αξία της ιδιωτικής ασφάλισης.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την προτροπή του κ. Γεωργακόπουλου να επανιδρύσουν μαζί την εταιρεία με σκοπό να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα. Να κρατήσουν τους εαυτούς τους και εκείνους που αγαπάνε μακριά από τους μίζερους και και τους απαισιόδοξους ανθρώπους που προσπαθούν ηθελημένα ή αθέλητα να δηλητηριάσουν το μυαλό και την καρδιά τους και να τολμήσουν να κάνουν όλα αυτά που θα τους κάνουν να νιώσουν χρήσιμοι και σημαντικοί στην κοινωνία.

Μετά το τέλος της εκδήλωσης ακολούθησε coctail party στο χώρο “Φάρος” του ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος όπου ο Μύρωνας Στρατής και η μπάντα του διασκέδασαν τους συνεργάτες της Εταιρείας.