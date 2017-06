Ευρώπη Ασφαλιστική: Νέο πρωτοποριακό εργαλείο για διαμεσολαβητές και πελάτες

data-layout="button_count" data-action="like" data-show-faces="false" data-share="false">

H EYΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ θέτει νέα standards στο χώρο της online ασφάλισης με την ανάπτυξη σε συνεργασία με την M-STAT, μιας νέας ολοκληρωμένης mobile εφαρμογής για Android & iOS συσκευές, καθώς και ενός προηγμένου, interactive web tool. Πιο συγκεκριμένα, μέσω της mobile εφαρμογής “Ευρώπη Ασφαλιστική app”, οι πελάτες έχουν άμεση πρόσβαση σε on the go functionalities, όπως κλήση άμεσης οδικής βοήθειας, δήλωση ατυχήματος και τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης, ενώ ταυτόχρονα, έχουν real-time monitoring για κινήσεις συμβολαίων, τρέχουσες οφειλές και αποζημιώσεις.

Αντίστοιχα, οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές διαχειρίζονται το portfolio των πελατών τους σε πραγματικό χρόνο, εκδίδοντας άμεσα προσφορές, αιτήσεις και συμβόλαια, που αποστέλλονται ηλεκτρονικά στον πελάτη. Παράλληλα, μέσω ενός καινοτόμου web tool, παρέχεται στους πελάτες της ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ η δυνατότητα:

online πληρωμής 24 ώρες το 24ωρο και σε άτοκες μηνιαίες δόσεις

λήψη προσφοράς ασφάλισης

υποβολής αίτησης ασφάλισης ασφαλιστικών προγραμμάτων

Έκδοσης ασφαλιστηρίου συμβολαίου εφ’ όσον η εξόφληση γίνει με πιστωτική κάρτα, λαμβάνοντας το ασφαλιστήριο συμβόλαιο στο email τους.

Το web εργαλείο αλλάζει τα δεδομένα, εισάγοντας τη δυνατότητα online ασφάλισης πέραν του κλάδου Αυτοκινήτων και στον κλάδο περιουσίας και καθιστά την ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ πρωτοπόρο εταιρεία στη σύγχρονη digital εποχή.

