Η ERGO εισέρχεται στη μεγαλύτερη ασφαλιστική αγορά στον κόσμο, στην αγορά των ΗΠΑ με τη συμφωνία εξαγοράς της NEXT Insurance από τη Munich Re. Η προβλεπόμενη συναλλαγή θα κάνει την NEXT Insurance μέρος της ERGO.

Σε ανάρτησή του στo linkedIn o Θοδωρής Κοκκάλας, Chief Operating Officer & Chairman of the Board of Management at ERGO International, αναφέρει “Είμαστε ενθουσιασμένοι που καλωσορίζουμε την ομάδα της NEXT. Οι ικανότητες και οι εμπειρίες της θα είναι πολύ χρήσιμες σε εμάς στην ERGO. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε και να πετύχουμε μαζί στόχους”.

Είναι η αρχή ενός νέου κεφαλαίου για την ERGO, λέει ο Διευθύνων Σύμβουλος της ERGO Group AG Markus Rieß: “Μαζί με την NEXT Insurance, θα αξιοποιήσουμε μια εξαιρετικά ελκυστική αγορά στο εξωτερικό, ξεκλειδώνοντας σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης ενώ παράλληλα διαφοροποιούμε περαιτέρω το υπάρχον επιχειρηματικό μας χαρτοφυλάκιο. Ταυτόχρονα, θα συνεργαστούμε με την NEXT Insurance για να αξιοποιήσουμε την τεχνολογία αιχμής και την τεχνική μας αριστεία, συμβάλλοντας στη δέσμευσή μας για βιώσιμη, κερδοφόρα ανάπτυξη.”



Η NEXT Insurance, η οποία ιδρύθηκε το 2016 και εδρεύει στο Palo Alto της Καλιφόρνια, είναι μια κορυφαία εταιρεία ασφάλισης ιδιοκτησίας και ατυχημάτων, πρώτης τεχνολογίας, που εστιάζει στις συγκεκριμένες ανάγκες των ιδιοκτητών μικρών επιχειρήσεων των ΗΠΑ. Μέσω της inhouse τεχνολογίας και της ψηφιακής πλατφόρμας, η εταιρεία προσφέρει ασφαλιστική κάλυψη.



Ο συνδυασμός της τεχνικής αριστείας και της ασφαλιστικής τεχνογνωσίας της ERGO με την καινοτόμο δύναμη και την ισχυρή τοπική θέση της NEXT Insurance ανοίγει μεγάλες προοπτικές για τους υπαλλήλους, τους συνεργάτες, τους επενδυτές και –κυρίως– τους πελάτες μας.

Σύμφωνα με τον Guy Goldstein Διευθύνοντα Σύμβουλο της NEXT Insurance “περισσότερες από 30 εκατομμύρια μικρές επιχειρήσεις σε περισσότερα από 1.000 επαγγέλματα λειτουργούν στις ΗΠΑ, αποτελώντας το 99% όλων των εθνικών εταιρειών και το 44% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) των ΗΠΑ. Ωστόσο, η ασφαλιστική διείσδυση μεταξύ αυτού του τύπου εταιρειών παραμένει σχετικά χαμηλή καθώς το 75% των μικρών επιχειρήσεων των ΗΠΑ θεωρούνται υποασφαλισμένες”.



Από τη δημιουργία της, η NEXT Insurance έχει σημειώσει σημαντική ανάπτυξη και το 2024 είχε π[αραγωγή 548 εκατομμυρίων δολαρίων. Σήμερα, η εταιρεία εξυπηρετεί περισσότερους από 600.000 πελάτες και αριθμεί περίπου 700 υπαλλήλους.



Η οριστική συμφωνία συνήφθη σε αποτίμηση 2,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, για το 100% των μετοχών της NEXT Insurance. Το κλείσιμο της συναλλαγής υπόκειται σε συνήθεις όρους, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων ρυθμιστικών εγκρίσεων, και αναμένεται το τρίτο τρίμηνο του 2025.