Το 2025 ήταν μια χρονιά καθοριστικών αλλαγών για την ελληνική ασφαλιστική αγορά, με σειρά εξαγορών, ηγετικών ανακατατάξεων και στρατηγικών παρεμβάσεων που διαμόρφωσαν νέα δεδομένα στον κλάδο.

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Ασφαλιστικό Marketing “am”, Δεκέμβριος 2025

Η Εθνική Ασφαλιστική πέρασε στον έλεγχο της Τράπεζας Πειραιώς, ενώ η Eurolife FFH εξαγοράστηκε από τη Eurobank, σηματοδοτώντας την επανενεργοποίηση των τραπεζών στον τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης. Παράλληλα, η Mega Brokers, ένας από τους μεγαλύτερους μεσίτες της χώρας, εντάχθηκε στο διεθνές δίκτυο της Unilink, επιβεβαιώνοντας την αυξανόμενη ελκυστικότητα της ελληνικής διαμεσολάβησης για στρατηγικούς παίκτες του εξωτερικού.

Στο πεδίο της υγείας, η έντονη σύγκρουση μεταξύ ασφαλιστικών εταιρειών και ιδιωτικών νοσηλευτηρίων για τις αυξήσεις τιμών οδήγησε στην παρέμβαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, ενώ οι ασφαλιστικές, σε μια κίνηση προστασίας των ασφαλισμένων, απορρόφησαν μεγάλο μέρος των επιβαρύνσεων. Σημαντική ήταν και η εξαγορά του HHG (Hellenic Healthcare Group) από την αραβική PureHealth, κίνηση που ενίσχυσε τη διεθνοποίηση του ιδιωτικού τομέα υγείας στην Ελλάδα. Η Affidea, συμπληρώνοντας 20 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά, εγκαινίασε τη νέα της υπηρεσία Neurocare, θέτοντας νέα πρότυπα στην αντιμετώπιση νευρολογικών παθήσεων.

Σε θεσμικό επίπεδο, εφαρμόστηκε για πρώτη φορά ο νόμος για την υποχρεωτική ασφάλιση επιχειρήσεων έναντι φυσικών καταστροφών, ενώ διοργανώθηκε το συνέδριο NatCat Summit από τη Morax Media και τις Καθημερινές Εκδόσεις, με στόχο την ανάδειξη της ανάγκης για ανθεκτικότητα και πρόληψη.

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών γιόρτασε 100 χρόνια παρουσίας, ενώ στο Ζάππειο διεξήχθη η Εθνική Συνδιάσκεψη Εκλεγμένων Διαμεσολαβητών, ενισχύοντας τη θεσμική φωνή του κλάδου.

Ο Θ. Κοκκάλας ανέλαβε πρόεδρος της ERGO International, ενώ νέος CEO ορίστηκε και στη Groupama Ασφαλιστική. Σημαντική αλλαγή υπήρξε και στον ΣΕΜΑ, με τον Κ. Αλφιέρη* να αναλαμβάνει την προεδρία. Το 2025 ήταν επίσης η χρονιά του πρώτου SOFOS Insurance Summit, καθώς και του επίσημου λανσαρίσματος του νέου μεσίτη AGORA Insurance Brokers, που έκανε δυναμική είσοδο στην αγορά με εκδήλωση στο Μουσείο Ακρόπολης.

Όλες αυτές οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν πως η αγορά ωριμάζει, ενοποιείται, διεθνοποιείται και προσαρμόζεται στις προκλήσεις του αύριο.

*Εκ παραδρομής αναφέρθηκε στο έντυπο λανθασμένα το όνομα του κ. Κ. Αλφιέρη