“Λεία” που υπερβαίνει το 1.030.000 ευρώ φέρονται να είχαν αποκομίσει τα μέλη εγκληματικής οργάνωσης στην Ελλάδα μέσα από κλοπές, πλαστογραφίες αυτοκινήτων, λαθρεμπορία οχημάτων και, κυρίως εκτεταμένες απάτες με σκοπό την ασφαλιστική αποζημίωση.

Μετά από έρευνα οι άνθρωποι της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνέλαβαν 10 άτομα ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη -28- άτομα που φαίνεται να είχαν βοηθητικό ρόλο στην οργάνωση.



13 ψεύτικες κλοπές για τις ασφαλιστικές αποζημιώσεις

Από τη μέχρι τώρα έρευνα, εξιχνιάστηκαν συνολικά 13 περιπτώσεις ψευδών δηλώσεων κλοπών οχημάτων που είχαν ως στόχο την είσπραξη ασφαλιστικών αποζημιώσεων.

Εξιχνιαστήκαν συνολικά 16 περιπτώσεις κλοπών αυτοκινήτων, 9 υπεξαιρέσεις ενοικιαζομένων οχημάτων και 5 περιπτώσεις λαθρεμπορίας πλαστογραφημένων οχημάτων.



Ο μηχανισμός της απάτης

Τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να λειτουργούσαν συστηματικά, χρησιμοποιώντας σύνθετες μεθόδους, οι οποίες περιλάμβαναν:

1. Πλαστογραφίες και λαθρεμπορία: Εκμεταλλευόμενοι ένα «κενό» στη διαδικασία τεχνικού ελέγχου εισαγόμενων οχημάτων, προχωρούσαν στην κατάρτιση πλαστών τιμολογίων αγοράς και πλαστών αδειών κυκλοφορίας ξένων Αρχών.

2. Αλλοίωση στοιχείων: Για την αφαίρεση οχημάτων, χρησιμοποιούσαν τεχνικά μέσα και στη συνέχεια προέβαιναν σε αλλοίωση των αριθμών πλαισίου και κινητήρα, ώστε τα οχήματα να εμφανίζονται ως νόμιμα ταξινομημένα.

3. Εξαπάτηση ασφαλιστικών εταιρειών: Τα αλλαγμένα ή κλεμμένα οχήματα διατίθεντο προς πώληση ή μεταβιβάζονταν σε τρίτα πρόσωπα (τους λεγόμενους «μπροστινούς»). Αυτά τα πρόσωπα δήλωναν ακολούθως ψευδώς κλοπή, με σκοπό την είσπραξη αποζημιώσεων από τις ασφαλιστικές εταιρείες. Μάλιστα, καθοδηγούνταν στις ψευδείς δηλώσεις κλοπών από μέλη του βασικού πυρήνα της οργάνωσης.

Υπεξαιρέσεις ενοικιαζόμενων οχημάτων και εικονικές εταιρείες

Πέρα από τις ψευδείς δηλώσεις κλοπών, η οργάνωση φέρεται εμπλεκόταν και σε υπεξαιρέσεις ενοικιαζόμενων οχημάτων. Συγκεκριμένα, μίσθωναν οχήματα από εταιρείες μακροχρόνιας μίσθωσης, και λίγες ημέρες αργότερα, δήλωναν ψευδώς την κλοπή τους, παραδίδοντας τα οχήματα στην οργάνωση για περαιτέρω διάθεση. Η ζημία που προκάλεσαν μόνο στην εν λόγω εταιρεία εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ.

Για τη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων και της δράσης τους, τα μέλη της οργάνωσης είχαν ιδρύσει μια «εταιρεία εμπορίας αυτοκινήτων-φάντασμα», μέσω της οποίας από το 2022 έως την εξάρθρωση είχαν ταξινομηθεί 33 οχήματα.

Συλλήψεις και κατανομή ρόλων

Στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε μεσημβρινές ώρες της Τετάρτης, 12 Νοεμβρίου 2025, σε διάφορες περιοχές της Αττικής (όπως Νέα Μάκρη, Αχαρνές, Άνω Λιόσια, Κυψέλη, Κολωνός) και στον Τύρναβο, συνελήφθησαν 10 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 28 άτομα, τα οποία φέρεται να είχαν υποβοηθητικό ρόλο.

Η ιεραρχία και η κατανομή ρόλων ήταν δομημένη:

• Ο καθοδηγητικός ρόλος ανήκε σε έναν 52χρονο, ο οποίος συντόνιζε τις ενέργειες και συνέτασσε τα πλαστά έγγραφα.

• Μία 35χρονη εντόπιζε τα άτομα που θα χρησιμοποιούνταν ως «μπροστινοί» και μεριμνούσε για τη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων.

• Ένας 44χρονος και μία 34χρονη είχαν την ευθύνη για την πώληση των πλαστογραφημένων οχημάτων και, το σημαντικότερο, καθοδηγούσαν τους «μπροστινούς» στις ψευδείς δηλώσεις κλοπών.

• Ένας 50χρονος λειτουργούσε ως λογιστής της οργάνωσης, διαχειριζόμενος τα οικονομικά και την εικονική εταιρεία.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται, μεταξύ άλλων, για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, πλαστογραφίες, υπεξαιρέσεις και απάτες, καθώς και για παραβάσεις περί νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν 73.330 ευρώ, 13 οχήματα, μία μοτοσυκλέτα, πλήθος εγγράφων και κλειδιών, καθώς και όπλα. Η έρευνα για την πλήρη διακρίβωση του εύρους δράσης της οργάνωσης συνεχίζεται