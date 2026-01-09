Καίριο θέμα για τον κλάδο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης αποτελεί το ζήτημα της μείωσης των προμηθειών στα νοσοκομειακά προγράμματα υγείας μακροχρόνιας διάρκειας. Θυμίζουμε ότι χτες πραγματοποιήθηκε από εκπροσώπους του ΕΕΑ, (Γ. Χατζηθεοδοσίου και Δ. Γαβαλάκη) και των φορέων της Διαμεσολάβησης, (Δ. Λύχρου, Κ. Ρούσση, Η. Τσολάκη και Μουντάκη) συνάντηση με τον επικεφαλής της ΤτΕ αλλά και την ΕΑΕΕ.

Σύμφωνα με την κα. Δ. Λύχρου, πρόεδρο της ΕΑΔΕ, η τεχνητή μείωση των προμηθειών της διαμεσολάβησης αφορά ισχύοντα συμβόλαια και σε αυτή τη φάση ο κλάδος της διαμεσολάβησης εστιάζει στη νομική τεκμηρίωση του αιτήματος του, θεωρώντας τις μειώσεις καταχρηστικές. Όπως εξήγησε από το 2011 μέχρι σήμερα λόγω της μεγάλης αύξησης των ασφαλίστρων από 800.000 οι ασφαλισμένοι με ισόβια προγράμματα υγείας, σήμερα είναι 350.000.

Την παρέμβαση της πολιτείας στο ζήτημα που έχει προκύψει με τα ισόβια νοσοκομειακά προγράμματα υγείας, τις αυξήσεις των ασφαλίστρων αλλά και τη μείωση των προμηθειών των διαμεσολαβούντων σε αυτά τα προγράμματα ζήτησε, μιλώντας στο ΣΚΑΙ, ο πρόεδρος του ΕΕΑ, Γ. Χατζηθεοδοσίου. Ανέφερε ότι θα πρέπει να υπάρξει από το αρμόδιο υπουργείο πρωτοβουλία για “ταβάνι” στις αυξήσεις ασφαλίστρων υγείας καθώς ο δείκτης της ΕΛΣΤΑΤ που αναμένεται να ρυθμίσει το κόστος των προγραμμάτων θα είναι έτοιμος από το 2027. Οι αυξήσεις που αναμένονται φέτος στα συμβόλαια υγείας είναι 7-10%.

Παρέμβαση κυβέρνησης για όριο στις αυξήσεις

Όπως ανέφερε στο ΣΚΑΙ ο Γ. Χατζηθεοδοσίου τα κόστη στα ασφάλιστρα των μακροχρόνιων νοσοκομειακών ασφαλίσεων έχουν αυξηθεί υπέρμετρα. Επισήμανε ότι η χρήση των συμβολαίων υγείας σημαίνει μειωμένες ροές στα δημόσια νοσοκομεία και “αναμένουμε τον υπουργό να παρέμβει ζητώντας να υπάρξει νομοθεσία ανάλογη με αυτή των ευρωπαϊκών χωρών, όπου η σχέση ασφαλιστικών και νοσοκομείων ρυθμίζεται μέσω πρωτοκόλλων. Είμαστε η δεύτερη πιο ακριβή χώρα στα νοσήλια των ιδιωτικών νοσοκομείων μετά την Ελβετία ”.

Η μείωση στις προμήθειες

Μιλώντας εν συνεχεία για τις εξελίξεις στο πεδίο των προμηθειών των διαμεσολαβούντων στην οποία έχει αντιταχθεί ο κλάδος και τα όργανα εκπροσώπησης είπε “το 80% των διαμεσολαβούντων βγάζει από 17.000 έως 30.000 ευρώ το χρόνο. Επιπρόσθετα στην αύξηση του κόστους του συμβολαίου υγείας που έχει προκύψει, ο διαμεσολαβητής παίρνει την ίδια προμήθεια“.