Σημαντικές εξελίξεις έχουν προκύψει γύρω από την υπόθεση της έκρηξης στο εργοστάσιο ΒΙΟΛΑΝΤΑ στα Τρίκαλα, καθώς συνελήφθη ο ιδιοκτήτης και κρατείται μέχρι την Τρίτη που θα απολογηθεί, εφόσον φαίνεται ότι στοιχειοθετείται αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, για ανθρωποκτονία των 5 γυναικών – εργαζομένων από αμέλεια σε ενδεχόμενο δόλο.

Οι εν λόγω εξελίξεις αλλάζουν τα δεδομένα και όσον αφορά τις ασφαλιστικές καλύψεις, καθώς σε περίπτωση που οι δικαστικές αρχές αποφανθούν ότι υπήρχε δόλος, εφόσον αποδειχθεί ότι η διοίκηση γνώριζε το πρόβλημα αλλά δεν επιλήφθηκε για να το λύσει, δεν καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαρρέουν το πρόβλημα θα είχε επιλυθεί με εργασίες ύψους 30.000 ευρώ, αλλά παρά τις επισημάνσεις η διοίκηση φέρεται να μην πήρε τα αναγκαία μέτρα για να προστατεύσει τους εργαζόμενους.

Επίσης σύμφωνα με τον Χ. Πατούνα δικηγόρο των οικογενειών των θυμάτων από το 2022 η περιφέρεια δεν είχε ανανεώσει την άδεια λειτουργίας του εργοστασίου, το οποίο φέρεται να λειτουργούσε 4 χρόνια χωρίς άδεια. Όπως δήλωσε ο κ. Πατούνας στον Αντ1 εφόσον αποδειχθεί δόλος η ποινή είναι ισόβια κάθειρξη.

Μία άλλη πτυχή της υπόθεσης βάσει ρεπορτάζ του Αντ1 και του δημοσιογράφου Τάσσου Τέλλογλου, είναι ότι το 2023 η ειδική διεύθυνση τελωνείου της Λάρισας είχε, κατά τις πληροφορίες, απαγγείλει κατηγορία στον ιδιοκτήτη της ΒΙΟΛΑΝΤΑ για τη έκδοση τιμολογίων αγοράς υγραερίου 7 τόνων που εν συνεχεία διακινήθηκαν σε πρατήρια. Υπεύθυνοι της ΒΙΟΛΑΝΤΑ δήλωναν ότι το αγόραζαν αλλά το έδιναν στα πρατήρια κερδίζοντας τη διαφορά του φόρου που είναι 360 ευρώ τον τόνο.

Η ασφάλιση της εταιρείας

Όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενο δημοσίευμα του insurancedaily η εταιρεία είναι ασφαλισμένη για 42 εκατ. ευρώ σε ασφαλιστήριο με συνασφαλιστικό σχήμα στο οποίο μετέχουν κατά 40% η Generali, κατά 30% η Εθνική Ασφαλιστική, κατά 25% η Ευρώπη Ασφαλιστική και κατά 5% η Ιντερσαλόνικα, μετά από ασφαλιστική διαμεσολάβηση της PENCO. Το γραφείο πραγματογνωμόνων που ανέλαβε να διερευνήσει την υπόθεση και να αξιολογήσει τη ζημιά, είναι σύμφωνα με πληροφορίες η Asset Consulting.