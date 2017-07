EXIN: Ασφάλιστρα 1 δις στην ελληνική ασφαλιστική αγορά

Ασφάλιστρα 1 δις θα παράγουν ετησίως στην Ελλάδα οι εταιρείες που βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο της EXIN σύμφωνα με δημοσίευμα του insurancejournal.com. H ΕΧΙΝ που αγόρασε το 75% της Εθνικής Ασφαλιστικής και έκανε συμφωνία να παραμείνει γα 10 χρόνια ο αποοκλειστικός πάροχος της ΕΤΕ σε ασφαλιστικά προιόντα αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι “η συμφωνία για την Εθνική Ασφαλιστική μετά την εξαγορά του ποσοστού 50% της AIG Ελλάδας τον Δεκέμβριο του 2016 αποδεικνύει τη δέσμευση της EXIN να αναπτύξει ευκαιρίες στην περιοχή”.

“Αυτές οι δύο επιχειρήσεις θα ευδοκιμήσουν με τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή μας να αναπτυχθούμε στην Ελλάδα και την ευρυτερη περιοχή”, δήλωσε ο Παύλος Κανελλόπουλος, αντιπρόεδρος της N. Canellopoulos and C. Adamantiadis S.A. Holdings , γνωστή ως C & A. “Η EXIN και η Εθνική Τράπεζα έχουν κοινή φιλοδοξία να αναπτύξουν την Εθνική Ασφαλιστική με ουσιαστική αναβάθμιση των βασικών συστημάτων και διαδικασιών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, ιδιαίτερα των μεσιτών και των συνεργατών μας, καθώς και των συμβαλλόμενων”, δήλωσε η EXIN.

Η εταιρεία σημείωσε ότι η EXIN θα συνεισφέρει στη διανομή, την τεχνική, το underwriting και την ψηφιακή τεχνογνωσία με τη συμβολή και της “Intelligent Data” της EXIN. Πρόκειται για την εφαρμογή της EXIN που προβλέπει καταναλωτικές συμπεριφορές και βασίζεται σε αλγόριθμο.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι με την ευκαιρία να συνεργαστούμε με τους συναδέλφους της Εθνικής Ασφάλιστικής για την περαιτέρω ανάπτυξη της εξαιρετικής βάσης που έχουν οικοδομήσει . Η απόκτηση των διαχρονικών αξιών της Εθνικής Ασφαλιστικής και η τεχνολογική τεχνογνωσία μας θα συμβάλει στην επίτευξη μιας εξαιρετικής εμπειρίας πελατών για τα επόμενα χρόνια “, δήλωσε ο Matt Fairfield, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της EXIN. “Η συμφωνία Εθνικής Ασφάλισης ενισχύει τη δέσμευσή μας στην αγορά χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της Νότιας Ευρώπης ως μέρος της πανευρωπαϊκής στρατηγικής μας.

Η EXIN έχει την τεχνογνωσία να οδηγήσει στην αναγέννηση της βιομηχανίας σε ολόκληρη την περιοχή », δήλωσε ο John Koudounis, συνιδρυτής της EXIN. Η UBS Limited ενεργεί ως οικονομικός σύμβουλος της EXIN για τη συναλλαγή, ενώ η PriceWaterhouseCoopers παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικές και η Norton Rose Fulbright ενεργεί ως νομικός σύμβουλος της EXIN. Ο Όμιλος LXM και η SAP Legal ενεργούν ως τοπικοί σύμβουλοι της EXIN.

Η ομάδα EXIN και ο Matt Fairfield

Ο Matt Fairfield ίδρυσε τον όμιλο EXIN με τη στήριξη του επενδυτή EXIN Partners και την Calamos Investments. Ο Όμιλος EXIN στοχεύει στις ασφαλίσεις ζωής και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και ξεκίνησε να αναπτύσσεται στην Ευρώπη.

Η πρώτη της συμφωνία ήταν η αγορά το Δεκέμβριο του 2016 των μετοχών της AIG στην AIG Ελλάδας. Ο Fairfield ξεκίνησε την ασφαλιστική του σταδιοδρομία ως undewriter στην AIG. Πριν από τον σημερινό του ρόλο, ο Fairfield δημιούργησε την ANV Holdings BV το 2011. Κατά τα επόμενα τέσσερα χρόνια, ηγείτο στην απόκτηση και αναδιάρθρωση τριών συνδικάτων των Lloyd’s του Λονδίνου, με την δημιουργία ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής επιχείρησης με ετήσια ακαθάριστα διαχειριζόμενα ασφάλιστρα ύψους 1 δισ. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, συνδιοργάνωσε επίσης την MAG Global. Πούλησε την επιχείρηση στην HCC το 2003 και παρέμεινε στην HCC μέχρι το 2011. Επίσης, ίδρυσε και διαχειρίστηκε την UAP Executive Partners, που μετονομάστηκε αργότερα σε AXA Global Risk D & O.