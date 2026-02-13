Η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) εξελίσσεται ραγδαία και αναδιαμορφώνει θεμελιωδώς τον τομέα της υγείας, δημιουργώντας ένα νέο μοντέλο λειτουργίας για κλινικές και νοσοκομεία. Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού, δομές υγείας επενδύουν σε προηγμένα συστήματα που επιτρέπουν μεγαλύτερη ακρίβεια, ταχύτερη διάγνωση και πιο ανθρωποκεντρική φροντίδα. Η βάση αυτής της μετάβασης είναι τα δεδομένα: η συλλογή, διαλειτουργικότητα και ασφαλής ανάλυσή τους μετατρέπουν τις μονάδες υγείας από παθητικούς αποδέκτες πληροφοριών σε ευφυείς οργανισμούς λήψης αποφάσεων.

του Αντώνη Γερονικολάου, Γενικού Διευθυντή της Αθηναϊκής Γενικής Κλινικής ( To άρθρο δημοσιεύτηκε στο “am” Ασφαλιστικό Marketing Γενάρη 2026 )

Στον τομέα της διάγνωσης και της ιατρικής απεικόνισης, η συμβολή της ΤΝ είναι επαναστατική. Αλγόριθμοι βαθιάς μάθησης αναλύουν ακτινογραφίες, αξονικές και μαγνητικές τομογραφίες με εντυπωσιακή ακρίβεια, εντοπίζοντας πρώιμες βλάβες που συχνά διαφεύγουν της ανθρώπινης ματιάς και βελτιώνοντας την ποιότητα της απεικόνισης. Ξεχωριστή θέση έχει η μαστογραφία τρισδιάστατης τομοσύνθεσης, όπου η ΤΝ λειτουργεί ως «δεύτερος αναγνώστης», μειώνοντας τα ψευδώς θετικά ευρήματα και εντοπίζοντας μικροαποτιτανώσεις σε αρχικό στάδιο, ενισχύοντας καθοριστικά τη διάγνωση του καρκίνου του μαστού.

Παράλληλα, η ΤΝ συμβάλλει στην επιτάχυνση της ανακάλυψης και ανάπτυξης φαρμάκων. Με τη χρήση μοντέλων που προσομοιώνουν αλληλεπιδράσεις σε μοριακό επίπεδο, μειώνονται τα απαραίτητα πειράματα και επιταχύνεται η πορεία από τα εργαστηριακά δεδομένα στις κλινικές μελέτες. Αυτή η διαδικασία όχι μόνο εξοικονομεί χρόνο και πόρους, αλλά και αυξάνει την πιθανότητα επιτυχίας νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων.

Εξίσου σημαντικός είναι ο ρόλος της ΤΝ στην εξατομικευμένη ιατρική. Η ανάλυση γονιδιωματικών δεδομένων, βιοδεικτών και ηλεκτρονικών φακέλων υγείας επιτρέπει τη διαμόρφωση θεραπειών προσαρμοσμένων στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ασθενούς. Η προσέγγιση αυτή είναι καθοριστική σε χρόνιες παθήσεις και στην ογκολογία, όπου η σωστή επιλογή θεραπείας επηρεάζει δραστικά την πρόγνωση.

Οι εξελίξεις επεκτείνονται και στον χώρο της ρομποτικής χειρουργικής, όπου συστήματα υψηλής ακρίβειας, υποστηριζόμενα από ΤΝ, βοηθούν τους χειρουργούς στη λήψη αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο. Προβλέπουν επιπλοκές και βελτιώνουν τη σταθερότητα και ακρίβεια των κινήσεων, μειώνοντας τον χρόνο ανάρρωσης και τον κίνδυνο επιπλοκών.

Στο επίπεδο της λειτουργίας των μονάδων υγείας, η ΤΝ αποτελεί μοχλό διοικητικής αριστείας. Αλγόριθμοι πρόβλεψης εκτιμούν την προσέλευση στα ΤΕΠ (επείγοντα), υποστηρίζουν την κατανομή προσωπικού, βελτιστοποιούν προγράμματα χειρουργείων και διαχείριση κλινών, ενώ τα συστήματα predictive maintenance προλαμβάνουν βλάβες σε κρίσιμο εξοπλισμό. Ταυτόχρονα, η τηλεϊατρική και οι ψηφιακοί βοηθοί καθιστούν την υγεία προσβάσιμη από απόσταση, παρακολουθώντας ασθενείς μέσω φορητών συσκευών και επιτρέποντας άμεση παρέμβαση όταν χρειάζεται.

Παρά τα οφέλη, η υιοθέτηση της ΤΝ συνοδεύεται από προκλήσεις: προστασία προσωπικών δεδομένων, διαφάνεια αλγορίθμων, αποφυγή μεροληψίας και ανάγκη συνεχούς εκπαίδευσης του υγειονομικού προσωπικού. Η ΤΝ δεν αντικαθιστά τον ιατρό, τον ενισχύει. Με υπεύθυνη και ηθική χρήση, αποτελεί καταλύτη κλινικής και διοικητικής καινοτομίας, ανοίγοντας τον δρόμο προς ένα σύστημα υγείας πιο ακριβές, ασφαλές και αποτελεσματικό.