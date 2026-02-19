Ο Όμιλος Ευρωκλινικής ενισχύει περαιτέρω τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας, εντάσσοντας τη ρομποτική μέθοδο Aquablation® για την αντιμετώπιση της Καλοήθους Υπερπλασίας του Προστάτη, επενδύοντας σε μία σύγχρονη τεχνολογία με αποδεδειγμένα κλινικά αποτελέσματα και σαφή οφέλη για τον ασθενή.

Η μέθοδος Aquablation® αποτελεί μια ελάχιστα επεμβατική, ρομποτικά ελεγχόμενη τεχνική, η οποία διαθέτει δυνατότητα απεικόνισης σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας στον χειρουργό να σχεδιάσει με ακρίβεια την επέμβαση και να αφαιρέσει στοχευμένα τον υπερπλαστικό ιστό με τη μέθοδο της υδροβολής, χωρίς χρήση θερμικής ενέργειας.

Η απουσία θερμότητας μειώνει τον κίνδυνο βλάβης σε γειτονικούς ιστούς που σχετίζονται με την εγκράτεια ούρων και τη σεξουαλική λειτουργία. Σύμφωνα με διεθνείς κλινικές μελέτες, οι ασθενείς παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση των συμπτωμάτων ούρησης, διατηρούν τη σεξουαλική τους λειτουργία και επιστρέφουν στην καθημερινότητά τους σημειώνοντας σημαντική βελτίωση στη συνολική ποιότητα της ζωής τους.

Η εφαρμογή της τεχνικής πραγματοποιείται από εξειδικευμένες ουρολογικές ομάδες της Ευρωκλινικής, σε σύγχρονες χειρουργικές υποδομές, με αυστηρά πρωτόκολλα ασφάλειας και μετεγχειρητικής παρακολούθησης.

Με την επένδυση αυτή η Ευρωκλινική συγκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων ιδιωτικών νοσοκομείων στην Ελλάδα που υιοθετούν τη μέθοδο Aquablation®, ενισχύοντας τον ρόλο της ως κέντρο αναφοράς στην προηγμένη ουρολογική χειρουργική και επιβεβαιώνοντας την εστίασή της στην παροχή σύγχρονων λύσεων υγείας με έμφαση στα τεκμηριωμένα κλινικά αποτελέσματα και στην ολιστική φροντίδα του ασθενούς.