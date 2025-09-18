Η Ευρώπη Holdings, δημοσίευσε τις εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές της καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2025, οι οποίες έχουν συνταχθεί με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α).

Κυριότερες επιχειρηματικές και επενδυτικές εξελίξεις Α’ εξαμήνου 2025

Κατά την διάρκεια του α’ εξαμήνου του 2025 η εταιρεία ολοκλήρωσε την τελική φάση του εταιρικού μετασχηματισμού που ξεκίνησε το 2024 με τις παρακάτω εταιρικές πράξεις:

Την εξαγορά του 100% των μετοχών της ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρείας «ΕΥΡΩΠΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ».

Την εξαγορά του 100% των μετοχών της «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΝΑΚ Insurance Brokers A.E.».

Την επιτυχή ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, με άντληση συνολικών κεφαλαίων ύψους €68.338.352,40.

Την εξαγορά του 100% των μετοχών της «ΑΜΥΝΑ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ι.Κ.Ε.».

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ύψους €28.000.000 της 100% θυγατρικής «ΕΥΡΩΠΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» με καταβολή μετρητών.

Κύρια οικονομικά μεγέθη και επιδόσεις Α’ εξαμήνου 2025

Τα οικονομικά αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου 2025 καταγράφουν σημαντική ενίσχυση εσόδων και κερδών, αποτυπώνοντας την θετική συμβολή του επιχειρηματικού μετασχηματισμού και των νέων εξαγορών. Τα οικονομικά μεγέθη δεν είναι άμεσα συγκρίσιμα με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, λόγω της ενσωμάτωσης των νέων δραστηριοτήτων από τον Απρίλιο του 2025. Για την πληρέστερη απεικόνιση της επίδρασης των εξαγορών, παρατίθενται τα βασικά ενοποιημένα μεγέθη ενσωματώνοντας το σύνολο του Α’ εξαμήνου για τις ασφαλιστικές δραστηριότητες (01.01–30.06.2025):

ΟΜΙΛΟΣ (ποσά σε €) Δημοσιευμένα 1.1-30.6.2025 Πλήρης ενσωμάτωση 1.1-30.6.2025 Έσοδα 10,256,474 18,786,244 EBITDA 3.546.876 6.814.133 Κέρδη προ Φόρων (ΕΒΤ) 2.779.999 5.923.910 Σύνολο Ενεργητικού 241.203.531 241.203.531 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 177.449.029 177.449.029 Καθαρός Δανεισμός – 18.577.362 – 18.577.362

Απόδοση Νέων Εξαγορών

Οι νέες εταιρείες που εντάχθηκαν στον Όμιλο κατά το Α’ εξάμηνο 2025 κατέγραψαν:

Αύξηση Πωλήσεων: +14,5%

Αύξηση EBITDA: +14%

Αύξηση Κερδών προ Φόρων: +15%

Οι επιδόσεις αυτές ξεπερνούν αισθητά τον μέσο ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς και καταγράφονται ήδη, πριν καν αρχίσουν να αποδίδουν οι αναμενόμενες συνέργειες μεταξύ των εταιρειών και με τον ευρύτερο Όμιλο της ΙNTRACOM Holdings.

Σταθερότητα και Ισχυρή Κεφαλαιακή Επάρκεια

Οι δείκτες φερεγγυότητας του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε εξαιρετικά επίπεδα:

Δείκτης SCR: 392,69%

392,69% Δείκτης MCR: 1.511,54%

Σε ατομική βάση η εταιρεία κατέγραψε στις 30.6.2025

30.6.2025 Έσοδα € 3.177.346 EBITDA € 940.364 Κέρδη προ Φόρων (ΕΒΤ) € 239.479 Σύνολο Ενεργητικού € 225.482.817 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων € 188.122.893 Συνολική Αξία Επενδύσεων σε Ακίνητα € 102.704.824 Μέση Σταθμισμένη Απόδοση Μισθώσεων % 6,10% Καθαρός Δανεισμός € 19.450.370 Καθαρός Δανεισμός προς Ίδια Κεφάλαια % 10,34% Συντελεστής Μόχλευσης

(Καθαρός Δανεισμός προς Σύνολο Απασχολούμενων Κεφαλαίων) % 8,63%

Ο Πρόεδρος της Ευρώπη Holdings κ. Ν. Μακρόπουλος δήλωσε με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Α’ εξαμήνου 2025: «Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση δημοσιοποιούμε σήμερα τις πρώτες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας μας σε συνέχεια του πρόσφατου μετασχηματισμού της σε Όμιλο Ασφαλιστικών δραστηριοτήτων. Στα αποτελέσματα που ανακοινώνουμε σήμερα καταγράφεται η ισχυρή δυναμική των εταιρειών που απαρτίζουν την Ευρώπη Holdings και επιβεβαιώνεται η πεποίθηση όλων μας για τις δυνατότητες και τις προοπτικές που αυτές συγκεντρώνουν. Τα αποτελέσματα αυτά δεν είναι παρά μόνον η αρχή μιας προσπάθειας που έχουμε δεσμευτεί να καταβάλουμε όλοι, τόσο για την ικανοποίηση των πελατών και εργαζομένων μας όσο και για την δημιουργία και διατήρηση αξίας για τους μετόχους που μας στήριξαν έμπρακτα στον πρόσφατο μετασχηματισμό και των οποίων τις προσδοκίες εργαζόμαστε για να επαληθεύσουμε.»