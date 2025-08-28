Το νέο ΔΣ με πενταετή θητεία εξέλεξε χτες η τακτική γενική συνέλευση της Ευρώπη Holdings. Ειδικότερα το νέο ΔΣ διαμορφώνεται ως εξής:

Νικόλαος Μακρόπουλος του Αχιλλέα και της Λάουρας, ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΜΗ Εκτελεστικό, ΜΗ Ανεξάρτητο ΜΕΛΟΣ, Δημήτριος Κλώνης του Χρήστου και της Βασιλικής, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ, Εκτελεστικό, ΜΗ Ανεξάρτητο ΜΕΛΟΣ, Ιωάννης Παπαβασιλείου του Ηλία και της Τριανταφυλλιάς, ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, Εκτελεστικό, ΜΗ

Ανεξάρτητο ΜΕΛΟΣ, Δημήτριος Θεοδωρίδης του Σάββα και της Ελένης, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, Εκτελεστικό,

ΜΗ Ανεξάρτητο ΜΕΛΟΣ, Κωνσταντίνος Κόκκαλης του Σωκράτη και της Ελένης, ΜΗ Εκτελεστικό, ΜΗ Ανεξάρτητο ΜΕΛΟΣ, Λαβίνια Μακροπούλου του Νικολάου και της Κατλίν Μέλανι Βάγκνερ, MH Εκτελεστικό, ΜΗ Ανεξάρτητο

ΜΕΛΟΣ, Ιωάννα Πανδή του Νικολάου και της Αθηνάς, ΜΗ Εκτελεστικό, Ανεξάρτητο ΜΕΛΟΣ, Χρυσούλα Ξουραφά του Κωνσταντίνου και της Ελένης, ΜΗ Εκτελεστικό, Ανεξάρτητο ΜΕΛΟΣ και Κωνσταντίνος Γεωργάρας του Δημητρίου και της Στυλιανής, ΜΗ Εκτελεστικό, Ανεξάρτητο ΜΕΛΟΣ.

Οι 22 μέτοχοι με συνολικά 114.580.507 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές επί συνόλου 143.352.325 ενέκριναν την Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την εταιρική χρήση 2024, την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων» για τη διενέργεια του ελέγχου των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, το νέο ΔΣ και την την Έκθεση Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.