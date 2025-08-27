Σε συνεχή αναπτυξιακή τροχιά βρίσκεται η εταιρεία Ευρώπη Holdings της οποίας οι μέτοχοι πραγματοποίησαν σήμερα τακτική γενική συνέλευση, στην οποία μεταξύ άλλων παρουσίασαν το στρατηγικό πλάνο, τους βασικούς άξονες επένδυσης. Σύμφωνα με πληροφορίες τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί η ανάληψη και των θέσεων, με τη θέση του CEO να αναλαμβάνει ο Γιάννης Παπαβασιλείου και τη θέση του προέδρου ο Νικόλαος Μακρόπουλος.

Στη συνέλευση πραγματοποιήθηκε η έγκριση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης για το 2024 καθώς και η εκλογή νέου ΔΣ και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.

Η εταιρεία συνεχίζει να πορεύεται στην βάση της αξιοπιστίας και της φερεγγυότητας που έχει δομήσει μακροχρόνια με τους ασφαλισμένους.

Με σχεδιασμό για περαιτέρω διεύρυνση, συνέχεια στον κύκλο εξαγορών με τις οποίες μοιράζονται κοινές αξίες και την περαιτέρω γεωγραφική, ποιοτική και ποσοτική εξέλιξη η διοίκηση της εταιρείας επενδύει σε αποτελέσματα που θα αποτελέσουν απόρροια της ομαδικής εργασίας, της τεχνογνωσίας και της πολυετούς δραστηριοποίησης στον ασφαλιστικό χώρο.