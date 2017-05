F. Courtois – Generali: Είμαστε εδώ για να μείνουμε, να αναπτυχθούμε, να επενδύσουμε

data-layout="button_count" data-action="like" data-show-faces="false" data-share="false">

Την πλήρη ικανοποίηση του για την επιτυχή πορεία της Generali στη Ελλάδα, εξέφρασε ο κ. Frédéric de Courtois, CEO Global Business Lines & International – Member of the Group Management Committee at Generali Group, στη διάρκεια επίσκεψης του στην χώρα μας το διάστημα 11-12 Μαΐου.

Συνοδευόμενος από τον κ. Jaime Anchústegui Melgarejo, Regional Officer Europe, Middle East & Africa (ΕΜΕΑ), ο κ. De Courtois, κατά τη σύντομη παραμονή του στην Ελλάδα επισκέφθηκε τα γραφεία της Generali Hellas και συνομίλησε με στελέχη της διοίκησης της, ενώ συναντήθηκε και με εκπροσώπους του κλαδικού τύπου.

Ο κ. de Courtois, αναφέρθηκε στην στρατηγική ανάπτυξης του Ομίλου Generali διεθνώς και υπογράμμισε ότι η Ελλάδα περιλαμβάνεται στις αγορές που θα εστιάσει την ανάπτυξη του τα επόμενα χρόνια ο Όμιλος. «Η Generali δραστηριοποιείται στη χώρα από το 1886, αποτελώντας μία από τις πρώτες χώρες στην οποία επεκτάθηκε ο Όμιλος από την έναρξη των δραστηριοτήτων του, το 1831.

Θεωρούμε την Ελλάδα ως έναν «παλιό μας φίλο» και θα ήθελα να τονίσω ότι ήρθαμε για να μείνουμε, να αναπτυχθούμε και να επενδύσουμε», υπογράμμισε ο ίδιος. Στη συνέχεια, συνεχάρη τη διοικητική ομάδα της Generali Hellas για τα εξαιρετικά παραγωγικά αποτελέσματα και την αναπτυξιακή πορεία των τελευταίων χρόνων.

Πορεία η οποία θα υποστηριχθεί ακόμη περισσότερο, μέσα από την επένδυση στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και τη χρήση καινοτόμων τεχνολογικών εφαρμογών, το επόμενο διάστημα. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του ο κ. de Courtois, συναντήθηκε με στελέχη και εργαζόμενους από διαφορετικές βαθμίδες, στο πλαίσιο προγράμματος που υλοποιεί διεθνώς ο Όμιλος, με στόχο την ενίσχυση της διαφορετικότητας και την καταπολέμηση των στερεότυπων.

Όπως τόνισε ο κ. de Courtois «…οι διαφορετικοί άνθρωποι, οι διαφορετικές εμπειρίες και οι διαφορετικές ιδέες που παράγονται μέσα σε έναν οργανισμό προωθούν τη δημιουργικότητα αλλά και νέους τρόπους να σκεφτόμαστε και να βρίσκουμε λύσεις. Ως ένας παγκόσμιος οργανισμός που έχει στο επίκεντρό του τους ανθρώπους θα πρέπει να διασφαλίσουμε τις συνθήκες εκείνες που θα επιτρέψουν στους εργαζόμενούς μας να ξεδιπλώσουν τις δυνατότητές τους και να συμβάλλουν στο κοινό μας όραμα, ανεξάρτητα από την καταγωγή, το φύλο τους και το πολιτιστικό τους προφίλ». Οι παρευρισκόμενοι συζήτησαν για τους τρόπους με τους οποίους η Generali θα συνεχίσει να αποτελεί διεθνώς, ένα χώρο ευκαιριών και ανάδειξης νέων ταλέντων.

«Η επίσκεψη του κ. Frédéric de Courtois και τα όσα ανέφερε για την ελληνική ασφαλιστική αγορά αποτελούν ιδιαίτερη τιμή για εμάς. Η έμπρακτη στήριξη του Ομίλου, μας δίνει ακόμη μεγαλύτερη ώθηση για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων μας για το 2017 και τα επόμενα χρόνια. Η Generali Hellas θα συνεχίσει να παρέχει αξιόπιστες και φερέγγυες ασφαλιστικές λύσεις και να επενδύει στην καινοτομία, εξασφαλίζοντας σταθερές και μακρόχρονες σχέσεις με τους πελάτες της και τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές», δήλωσε ο κ. Πάνος Δημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος της Generali Hellas.