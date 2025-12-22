Η Feel Safe Insurance και η Στέλλα Ζουλινάκη, ανακοινώνουν με υπερηφάνεια τη συμμετοχή στο πανελλαδικό πρόγραμμα Women Say No to Violence, ως επίσημο Ασφαλές Σημείο (Safe Place). Το πρόγραμμα υλοποιείται από τον Σύνδεσμο Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & Νέου Ηρακλείου και την ΑΜΚΕ Immortaliting, με στόχο τη δημιουργία ενός δικτύου σημείων όπου κάθε γυναίκα μπορεί να βρει άμεση, ασφαλή και διακριτική υποστήριξη.

Η Feel Safe Insurance αποτελεί το πρώτο ασφαλιστικό γραφείο στην Ελλάδα που εντάσσεται στο δίκτυο Safe Places. Ενώ η ομάδα της εκπαιδεύτηκε στη διαχείριση πρώτης υποστήριξης από ειδικούς του προγράμματος (ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό). Στους χώρους της εταιρείας έχουν πλέον τοποθετηθεί ενημερωτικά φυλλάδια, αφίσες και QR για άμεση πρόσβαση στη γραμμή βοήθειας 24/7.

Δείτε το δίκτυο των Safe Places https://sayno2violence.gr/safe-places/

Επιπλέον, από το 2024, η εταιρεία τρέχει τη δράση «Ντουλάπα Δύναμης,» όπου συγκεντρώνονται ρούχα από ασφαλισμένους της και παρέχονται — σε συνεργασία με την Immortaliting — σε γυναίκες που ξεκινούν μια νέα ζωή, μετά την εμπειρία έμφυλης βίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2024 και το 2025 έχουν ξεπεραστεί τα 500 κιλά γυναικεία ρούχα.

H ιδρύτρια, Στέλλα Ζουλινάκη, συμμετείχε επίσης ενεργά στην καμπάνια «Απλά Πες Το» που ενθαρρύνει γυναίκες να μοιραστούν με σεβασμό τις εμπειρίες τους, ενδυναμώνοντας την κοινότητα κατά της έμφυλης βίας.

Δείτε το βίντεο ΕΔΩ

Είμαστε δίπλα σε κάθε γυναίκα και θεωρούμε αδιαπραγμάτευτο το δικαίωμα να νιώθει ασφαλής- Feel Safe!