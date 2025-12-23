Υπεγράφη η υπουργική απόφαση και τίθεται πλέον σε εφαρμογή για τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, ξεκινώντας από τις υποχρεώσεις του 2025, η διαδικασία της ηλεκτρονικής διαβίβασης από Ασφαλιστικές Εταιρείες και Εκπαιδευτικούς Φορείς στο Ειδικό Μητρώο των Επιμελητηρίων του Συμβολαίου Αστικής Ευθύνης και της Βεβαίωσης Επαναπιστοποίησης κάθε επαγγελματία.

Με την υπογραφή της απόφασης ΥΑ 210548 ΕΞ/2025 η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 16/12/2025 (επισυνάπτεται) γίνεται πραγματικότητα για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση ένα αίτημα για το οποίο το ΕΕΑ κατέβαλλε πολυετείς προσπάθειες μέχρι να φθάσει σήμερα να γίνει πραγματικότητα.

Η εξέλιξη αυτή, σηματοδοτεί μια νέα εποχή. Οι επαγγελματίες απαλλάσσονται πλήρως από την συγκεκριμένη γραφειοκρατική υποχρέωσή τους. Πλέον, ο κάθε επαγγελματίας θα ελέγχει διαδικτυακά την ενημέρωση του μητρώου του στο Επιμελητήριο που ανήκει, απαλλαγμένος από την μέχρι σήμερα υποχρέωση να αποστείλει ο ίδιος τα σχετικά στοιχεία, έστω και ηλεκτρονικά.

Και τα Επιμελητήρια εισάγουν έναν “αυτοματισμό” που θα πρέπει σε όλη την χώρα να μεριμνήσουν για την ομαλή ανταπόκρισή τους στην σχετική διαδικασία που αφορά τα μέλη τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές. Επίσης επιτυγχάνεται και η ενίσχυση της αξιοπιστίας του Μητρώου Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών σε όλη την επικράτεια.

Η υπουργική απόφαση έρχεται να ολοκληρώσει την σχετική νομοθετική ρύθμιση που ψηφίστηκε στη Βουλή στις 25 Ιουλίου 2025 η οποία ήταν αποτέλεσμα επίμονης προσπάθειας του ΕΕΑ την οποία υποστήριξαν ο Πρόεδρος κ. Γιάννη Χατζηθεοδοσίου και ο Γενικός Γραμματέας κ. Δημήτρης Γαβαλάκης.

Για να φθάσει να επιτευχθεί το σημερινό αποτέλεσμα είχαν προηγηθεί από τους εκπροσώπους του ΕΕΑ διαβουλεύσεις, ενημερώσεις, συζητήσεις και συνεργασία με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών, την Τράπεζα της Ελλάδος (ΔΕΙΑ) το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και άλλους αρμόδιους φορείς. οι οποίοι έπρεπε να συντελέσουν προκειμένου να υλοποιηθεί η πρωτοβουλία.

Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Α. κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου εκφράζει την ικανοποίησή του για την εξέλιξη, εστιάζει στην σημασία της για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση και τα Επιμελητήρια και διακρίνει την αξία που έχει για την λειτουργία της αγοράς. Τονίζει ότι το Ε.Ε.Α. θα συνεχίσει προς αυτή την κατεύθυνση και με άλλες καινοτόμες ιδέες και διαδικασίες που θα διευκολύνουν επαγγελματίες και επιχειρήσεις να εξελιχθούν.

Ο Γενικός Γραμματέας του Ε.Ε.Α. κ. Δημήτρης Γαβαλάκης χαιρετίζει την θετική έκβαση και αυτής της της προσπάθειας που φέρνει στην ολική πλέον απαλλαγή της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης από κάθε γραφειοκρατία. Τονίζει ότι το Ε.Ε.Α. θα συνεχίσει να εργάζεται προς την κατεύθυνση στήριξης των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών για την προσαρμογή τους στο σύγχρονο περιβάλλον της αγοράς ιδιωτικής ασφάλισης.

Να αναφερθεί ότι για την εφαρμογή της αυτοματοποιημένης αποστολής στοιχείων, απαιτήθηκε ισχυρή μηχανογραφική υποστήριξη διότι το Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης και η Βεβαίωση Επαναπιστοποίησης του κάθε επαγγελματία αποστέλλονται αρχικώς στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος και από εκεί στις ανάλογες μηχανογραφικές υποδομές που έχουν δημιουργηθεί στα Επιμελητήρια της χώρας όπου τηρούν το Μητρώο Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών.

Για την λειτουργία του συστήματος έγινε προετοιμασία, δημιουργήθηκε η υποδομή και ακολούθησαν δοκιμές των συντελεστών της διαδικασίας για την αρτιότητα της λειτουργίας της.

Να σημειωθεί ότι στην σημαντική αυτή εξέλιξη για τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές συνετέλεσαν καθοριστικά ο Πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος κ. Αλ. Σαρρηγεωργίου, η Γενική Διευθύντρια κυρία Ελ. Παπασπυροπούλου, ο Επόπτης (ΤτΕ) κ. Σταύρος Κωνσταντάς, και η κυρία Θεώνη Αλαμπάση, Γενική Γραμματέας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.