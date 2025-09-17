88 γραφεία Μεσιτών, Πρακτόρων όπως επίσης και Ασφαλιστικών Συμβούλων από τα Agency των Ασφαλιστικών Εταιρειών – που κατέθεσαν εμπρόθεσμα τους φακέλους συμμετοχής τους στο διαγωνισμό – έγιναν δεκτά με βάση τα κριτήρια εγκυρότητας και επιλεξιμότητας των φετινών Insurance Awards «Φίλιππος Μωράκης» (FMΙΑ 2025).

Οι συμμετέχοντες είχαν διορία μέχρι την Κυριακή 31 Αυγούστου για να καταθέσουν τις απαντήσεις τους και το υποστηρικτικό υλικό στα ερωτηματολόγια των κατηγοριών που επέλεξαν να διαγωνιστούν με την καταληκτική ημερομηνία να παίρνει παράταση μέχρι και την περασμένη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου.

Με σκοπό την εξασφάλιση της διαφάνειας και της αμεροληψίας του θεσμού των “Insurance Awards Φίλιππος Μωράκης”, η εποπτεία της διαδικασίας διεξαγωγής του ανατέθηκε για 4η συνεχόμενη χρονιά στην Grant Thornton, έναν από τους μεγαλύτερους παρόχους ανεξάρτητων ελεγκτικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές που προκρίθηκαν στο 3 στάδιο των βραβείων Insurance Awards «Φίλιππος Μωράκης» FMΙΑ 2025 κλήθηκαν να συμπληρώσουν ερωτηματολόγια στις κατηγορίες που δήλωσαν συμμετοχή όπως επίσης να προσκομίσουν σχετικές συστατικές επιστολές και επίσημα έγγραφα προκειμένου να ισχυροποιήσουν τη θέση τους και να ενισχύσουν τον φάκελό τους.

Οι φάκελοι στη συνέχεια θα αξιολογηθούν με βάση τα κριτήρια του διαγωνισμού προκειμένου να προκύψουν οι φιναλίστ:

Ασφαλιστικοί Πράκτορες με δίκτυα συνεργατών

Ασφαλιστικοί Πράκτορες με προσωπική παραγωγή

Μεσίτες Ασφαλειών

Ασφαλιστικοί Πράκτορες (φυσικά πρόσωπα) από τα Agency System Ασφαλιστικών εταιρειών

Οι φιναλίστ θα ανακοινωθούν και στη συνέχεια η επιτροπή του διαγωνισμού (η νέα σύνθεση της επιτροπής θα ανακοινωθεί αρχές Οκτωβρίου – θα τους αξιολογήσει και βαθμολογήσει έτσι ώστε να αναδειχθεί ο νικητής στην κάθε κατηγορία. Η ίδια διαδικασία θα πραγματοποιηθεί και για την ειδική κατηγορία Overall Performance.

Θυμίζουμε ότι η διαδικασία αξιολόγησης των φακέλων των εταιρειών είναι κωδικοποιημένη και ότι στη κάθε κατηγορία αξιολογούνται ξεχωριστά οι Μεσίτες, οι Πράκτορες με δίκτυα συνεργατών, οι Πράκτοτες με προσωπική παραγωγή και οι Ασφαλιστικοί Πράκτορες (φυσικά πρόσωπα) από τα Agency System Ασφαλιστικών εταιρειών