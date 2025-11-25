Ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025 η διαδικασία ψηφοφορίας της Κριτικής Επιτροπής των Insurance Awards «Φίλιππος Μωράκης» για την ανάδειξη των νικητών σε κάθε μια από τις κατηγορίες βράβευσης.

Τα επτά μέλη της κριτικής επιτροπής συναντήθηκαν σε κεντρικό ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας όπου και συνεδρίασαν με συντονιστή τον Νίκο Μωράκη και στη συνέχεια συμμετείχαν σε μυστική ψηφοφορία. Την εποπτεία της διαδικασίας διεξαγωγής της ψηφοφορίας είχαν αναλάβει τα στελέχη της ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton που ήταν παρών.

Την επιτροπή στελεχώνουν οι:

Ανδρέας Βασιλείου, Ex President & CEO MetLife Central & Eastern Europe (Πρόεδρος Επιτροπής) Γιώργος Κώτσαλος, Ex CEO Ομίλου Interamerican Μαριάννα Παπαδάκη, Ex Lloyd’s Country Manager για την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Μάλτα και το Ισραήλ. Ευγενία Τζώρτζη, Δημοσιογράφος @ Καθημερινή Τριαντάφυλλος Λυσιμάχου, π. Σύμβουλος Διοίκησης για Ασφαλιστικά θέματα του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς και πρόεδρος του ΔΣ της Πειραιώς Πρακτορειακή Παναγιώτης Ξένος, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Στατιστικής και Aσφαλιστικής Eπιστήμης, στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς Ο Λυκούργος Πέτροβας, ex COO AXA Ασφαλιστική

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας των νικητών (Μεσιτών, Πρακτόρων & Tied Αgents) που προέκυψαν από τη διαδικασία θα ανακοινωθούν στην τελετή βράβευσης των Insurance Awards «Φίλιππος Μωράκης» 2024 που θα πραγματοποιηθεί στις 15 Δεκεμβρίου 2025 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.