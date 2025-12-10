Οι άνθρωποι της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης που διαφοροποιούνται μέσα από την πορεία τους, αφήνουν το προσωπικό τους στίγμα, διαμορφώνουν το αύριο της ασφαλιστικής αγοράς και αποτελούν πρότυπα βραβεύονται για 31η χρονιά μέσα από τα Insurance Awards Filippos Morakis.

Στις 15 Δεκεμβρίου 2024, στην αίθουσα Banquet του Μεγάρου Μουσικής, υψηλόβαθμα στελέχη των ασφαλιστικών εταιρειών και της διαμεσολάβησης, εκπρόσωποι του επιχειρείν και της πολιτικής θα συμμετέχουν στην εκδήλωση για την απονομή των Insurance Awards 2025.

Με σταθερό σημείο αναφοράς τη μνήμη και την προσφορά του Φιλίππου Μωράκη, τα βραβεία συνεχίζουν να λειτουργούν ως πυξίδα αξιοπιστίας και προόδου. Κάθε διάκριση δεν αποτελεί απλώς μια επιβράβευση, αλλά και μια υπενθύμιση της σημασίας που έχει ο ρόλος της ασφάλισης για την οικονομία και την κοινωνία. Σε ένα περιβάλλον διαρκών προκλήσεων, τα Insurance Awards επιβεβαιώνουν πως η ελληνική ασφαλιστική αγορά διαθέτει τα στελέχη, τις δομές και την αποφασιστικότητα να προχωρήσει δυναμικά στο μέλλον.

Η διαδικασία του διαγωνισμού FMIA25 διασφαλίζεται μέσα από την Επταμελή Επιτροπή. Με σκοπό την εξασφάλιση της διαφάνειας και της αμεροληψίας του θεσμού των “Insurance Awards Φίλιππος Μωράκης”, η εποπτεία της διαδικασίας διεξαγωγής του ανατέθηκε στην Grant Thornton , έναν από τους μεγαλύτερους παρόχους ανεξάρτητων ελεγκτικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

