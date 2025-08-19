Η επιλογή φοιτητικού ρεύματος δεν είναι δύσκολη, αρκεί να αφιερώσεις λίγο χρόνο να διαβάσεις, να συγκρίνεις και να προσέξεις μερικά βασικά σημεία. Με τη σωστή επιλογή, μπορείς να έχεις άνεση στο σπίτι σου χωρίς να ξεφύγεις στον λογαριασμό.

To Pricefox, η κορυφαία πλατφόρμα σύγκρισης και αλλαγής παρόχου ενέργειας , μας δίνει μερικές χρήσιμες συμβουλές για τη σωστή επιλογή προγράμματος ρεύματος για το φοιτητικό σπίτι.

Τι είναι το φοιτητικό ρεύμα;

Το φοιτητικό ρεύμα είναι ένα ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα ηλεκτρικής ενέργειας που προσφέρουν διάφοροι πάροχοι και απευθύνεται αποκλειστικά σε φοιτητές.

Στόχος του είναι να καλύψει τις ανάγκες ενός φοιτητικού σπιτιού με προνομιακές τιμές, εκπτώσεις και μερικές φορές και δώρα.

Τι περιλαμβάνει συνήθως το φοιτητικό ρεύμα;

Χαμηλότερες τιμές για τις πρώτες κιλοβατώρες , ώστε να πληρώνεις λιγότερο αν δεν έχεις μεγάλη κατανάλωση.

, ώστε να πληρώνεις λιγότερο αν δεν έχεις μεγάλη κατανάλωση. Δωρεάν ή μειωμένο πάγιο τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν λείπεις από το σπίτι ή κάνεις περιορισμένη χρήση.

τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν λείπεις από το σπίτι ή κάνεις περιορισμένη χρήση. Extra παροχές, όπως εκπτώσεις σε συνεργαζόμενα καταστήματα, κουπόνια ή άλλα δώρα.

Αν είσαι φοιτητής και κάνεις νέα σύνδεση ή μετακόμιση, αξίζει να ρωτήσεις συγκεκριμένα για φοιτητικά πακέτα, μπορεί να σου εξοικονομήσουν σημαντικά χρήματα μέσα στον χρόνο.

Πώς να συγκρίνω σωστά τους παρόχους;

Κάνε μια μικρή έρευνα και σύγκρινε:

Τιμή κιλοβατώρας (η βασική χρέωση για το ρεύμα)

Το μηνιαίο πάγιο

Αν υπάρχει ρήτρα αναπροσαρμογής

Αν υπάρχουν προσφορές για νέους συνδρομητές

Τέλη αποχώρησης ή αλλαγής παρόχου

Τι να προσέξω πριν υπογράψω το συμβόλαιο;

Διάβασε προσεκτικά τους όρους και δες:

Αν έχει δέσμευση χρόνου (π.χ. 12μηνο)

(π.χ. 12μηνο) Τι προβλέπεται σε περίπτωση πρόωρης αποχώρησης

Ποιος πληρώνει τον λογαριασμό ρεύματος (εσύ ή ο ιδιοκτήτης)

τον λογαριασμό ρεύματος (εσύ ή ο ιδιοκτήτης) Αν μπορείς να κάνεις μεταφορά σε νέα διεύθυνση χωρίς έξτρα κόστος

Δες πως κάνεις αλλαγή ονόματος σε περίπτωση που αλλάξεις σπίτι.

Τι γίνεται αν θέλω να αλλάξω πάροχο;

Μπορείς να αλλάξεις πάροχο οποιαδήποτε στιγμή, αρκεί να μην έχεις δέσμευση. Σύγκρινε τα διαθέσιμα προγράμματα ρεύματος και διάλεξε εκείνο που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες της κατανάλωσής σου.