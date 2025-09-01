Με το 2,9% των εφήβων ηλικίας από 15 έως 17 ετών να ατμίζουν συστηματικά στην πατρίδα μας, είναι ξεκάθαρο ότι βρισκόμαστε πολύ μακριά από τα εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά των δυτικο-ευρωπαϊκών χωρών, αναφορικά με την μάστιγα του καπνίσματος, όπως η Γερμανία όπου εκεί μόλις το 0,1% του εφηβικού πληθυσμού καπνίζει ή ατμίζει. Γι αυτό απαιτούνται πρόσθετα μέτρα τα οποία έρχονται και αποτελούν καρπό της συνεργασίας της εταιρίας Παπαστράτος, με την Πολιτεία.

της Αλεξίας Σβώλου

Για να μπορέσουμε να προστατέψουμε αποτελεσματικά στην νέα γενιά από την χρήση προϊόντων καπνού και νικοτίνης το πρώτο βήμα έγινε με την αυστηροποίηση του νομικού πλαισίου μόλις τον περασμένο Ιούλιο από το υπουργείο Υγείας. Τώρα γίνεται ένα ακόμα σημαντικό βήμα με την σφραγίδα της εταιρίας Παπαστράτος και την συνδρομή των υπουργείων Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, για την ενημέρωση του κοινού, την εκπαίδευση των λιανοπωλητών και την χαρτογράφηση του τοπίου.



Σύμφωνα με την νέα πρωτοβουλία, η καμπάνια «Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους», ξεκίνα να διαδίδεται στην ελληνική κοινωνία με αφετηρία το περίπτερο της Παπαστράτος στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το προσεχές Σάββατο και μέσα σε δύο μήνες θα είναι έτοιμα τα δύο ψηφιακά εργαλεία που θα την πλαισιώσουν συμβάλλοντας καθοριστικά στην αποτροπή της πώλησης προϊόντων καπνού και νικοτίνης στους ανήλικους.



