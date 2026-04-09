Οι τιμές στα καύσιμα ανεβαίνουν και το κράτος φέρνει το Fuel Pass III για να σου δώσει μια ανάσα.

Τι είναι το Fuel Pass III;

Το Fuel Pass III είναι μια οικονομική ενίσχυση για να καλύψεις το κόστος των καυσίμων σου για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2026. Αφορά φυσικά πρόσωπα και ελεύθερους επαγγελματίες που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.

Το ποσό της επιδότησης φτάνει έως τα 60€ και μπορείς να το χρησιμοποιήσεις σε πρατήρια υγρών καυσίμων, ταξί και μέσα μαζικής μεταφοράς.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και τα εισοδηματικά κριτήρια;

Για να πάρεις την ενίσχυση, το οικογενειακό σου εισόδημα για το φορολογικό έτος 2024 πρέπει να είναι:

Έως 25.000€ για άγαμους.

για άγαμους. Έως 35.000€ για έγγαμους (συν 5.000€ για κάθε παιδί).

για έγγαμους (συν 5.000€ για κάθε παιδί). Έως 39.000€ για μονογονεϊκές οικογένειες (συν 5.000€ για κάθε παιδί μετά το πρώτο).

Πόσα χρήματα θα λάβω ανάλογα με την περιοχή;

Το ποσό αλλάζει αν επιλέξεις την ψηφιακή χρεωστική κάρτα αντί για κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Με την κάρτα στο κινητό σου, το ποσό είναι κατά 10€ υψηλότερο.

Κατηγορία & Περιοχή Ψηφιακή Κάρτα Τραπεζικός Λογαριασμός Αυτοκίνητο (Νησιά) 60€ 50€ Αυτοκίνητο (Υπόλοιπη Ελλάδα) 50€ 40€ Μοτοσυκλέτα (Νησιά) 35€ 30€ Μοτοσυκλέτα (Υπόλοιπη Ελλάδα) 30€ 25€

Πώς θα κάνω την αίτηση βήμα-βήμα;

Για να κάνεις την αίτηση μόνος σου, ακολούθησε αυτά τα βήματα:

Μπες στο vouchers.gov.gr/fuelpass με τους κωδικούς Taxisnet. Πληκτρολόγησε τον κωδικό που θα λάβεις στο κινητό σου μέσω του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας (ΕΜΕπ). Διάλεξε τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος και τον τρόπο πληρωμής. Αν επιλέξεις ψηφιακή κάρτα, διάλεξε τράπεζα (Alpha Bank, Eurobank ή Snappi). Αν επιλέξεις λογαριασμό, συμπλήρωσε το IBAN σου.

Εναλλακτικά, η διαδικασία μπορεί να γίνει και σε ΚΕΠ.

Χρήσιμη συμβουλή: Αν το όχημα είναι με leasing, θα χρειαστεί να ανεβάσεις το συμβόλαιο μίσθωσης που αναφέρει το δικό σου ΑΦΜ και τον αριθμό κυκλοφορίας.

Πώς συνδέεται η ασφάλεια αυτοκινήτου με την έγκριση της αίτησης;

Για να προχωρήσει η αίτησή σου, το σύστημα της ΑΑΔΕ πραγματοποιεί αυτόματη διασταύρωση στοιχείων. Μία από τις κύριες αιτίες απόρριψης είναι η έλλειψη ενεργού ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Αν το όχημά σου εμφανίζεται ως ανασφάλιστο στη βάση δεδομένων, η αίτηση δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Προσοχή: Η ασφάλεια αυτοκινήτου πρέπει να είναι σε ισχύ την ημέρα που υποβάλλεις την αίτηση. Αν το συμβόλαιό σου λήγει σύντομα, φρόντισε να το ανανεώσεις εγκαίρως για να μη χάσεις το επίδομα των 60€.

Ποιοι είναι οι 3 έλεγχοι που γίνονται στο όχημα;

Για να θεωρηθεί έγκυρο το όχημα που δηλώνεις, το σύστημα ελέγχει αν:

Είναι σε κυκλοφορία (όχι σε ακινησία).

Είναι ασφαλισμένο.

Έχουν πληρωθεί τα τέλη κυκλοφορίας.

Τι ισχύει αν έχω αυτοκίνητο με leasing;

Αν χρησιμοποιείς αυτοκίνητο με leasing, μπορείς να πάρεις την επιδότηση μόνο αν το συμβόλαιο είναι στο δικό σου ΑΦΜ. Θα χρειαστεί να ανεβάσεις το συμβόλαιο μίσθωσης ή μια βεβαίωση από την εταιρεία leasing στην εφαρμογή.

Δυστυχώς, δεν δικαιούσαι το Fuel Pass III αν το όχημα ανήκει στην επιχείρηση που σε απασχολεί και το χρησιμοποιείς ως εταιρικό.

Πώς θα μάθω αν εγκρίθηκε η αίτησή μου;

Μέσα στην πλατφόρμα μπορείς να παρακολουθείς την πορεία της αίτησης. Οι πιο συνηθισμένες καταστάσεις είναι:

Υπό έλεγχο: Η αίτησή σου εξετάζεται.

Η αίτησή σου εξετάζεται. Προς αποστολή στο τραπεζικό ίδρυμα: Η έγκριση δόθηκε και αναμένεται η πληρωμή.

Η έγκριση δόθηκε και αναμένεται η πληρωμή. Ολοκληρωμένη πληρωμή: Τα χρήματα είναι διαθέσιμα.

Για οποιαδήποτε βοήθεια, μπορείς να καλείς στο κέντρο εξυπηρέτησης του προγράμματος στο 2102154173.

Πού μπορώ να χρησιμοποιήσω την κάρτα;

Μπορείς να χρησιμοποιήσεις το ποσό της ψηφιακής κάρτας αποκλειστικά για καύσιμα, εισιτήρια στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (πλοία, τρένα, λεωφορεία) και ταξί. Η κάρτα λειτουργεί μέσω του κινητού σου σε POS που δέχεται ανέπαφες συναλλαγές.

Τι πρέπει να προσέξω για την πληρωμή;

Αν επιλέξεις την ψηφιακή κάρτα, μπορείς να την χρησιμοποιήσεις μέσω Apple Pay ή Google Pay σε πρατήρια καυσίμων και μέσα μεταφοράς.

Προσοχή: Η ψηφιακή κάρτα λήγει στις 31 Ιουλίου 2026. Μετά από αυτή την ημερομηνία, τυχόν υπόλοιπο που δεν έχεις ξοδέψει επιστρέφεται στο κράτος.

Αν προτιμάς την κατάθεση σε λογαριασμό, βεβαιώσου ότι είσαι δικαιούχος ή συνδικαιούχος στο IBAN που θα δηλώσεις. Έτσι θα αποφύγεις καθυστερήσεις στην πίστωση των χρημάτων.

Η ασφάλεια πρέπει να είναι σε ισχύ την ημέρα της αίτησης. Αν το συμβόλαιό σου έχει λήξει ή λήγει σύντομα, ανανέωσέ το έγκαιρα.