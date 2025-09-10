Ένα διεθνές εργαστήριο πρόληψης που ονομάζεται “The Spark” συγκεντρώνει αντασφαλιστές, μεσίτες και τεχνολογικούς εταίρους σε μια κοινή πλατφόρμα, με στόχο την ανάπτυξη πρακτικών λύσεων πρόληψης που μειώνουν τον κίνδυνο από φυσικές καταστροφές σε παγκόσμια κλίμακα. Στο Project συμμετέχουν τρεις κορυφαίοι ασφαλιστικοί οργανισμοί, οι Aon, Generali και QBE Ventures ενώ αναμένεται να ανακοινωθούν και συνεργασίες με άλλους μεγάλους ομίλους

Πρόκειται για ένα εγχείρημα που θα αποτελέσει κόμβο συνεργασίας για τους ασφαλιστές και θα συμβάλλει στην εύρεση λύσεων μέσα από την εφαρμογή τεχνολογιών για την πρόληψη στις φυσικές καταστροφές.«Ο ασφαλιστικός κλάδος έχει φτάσει σε ένα σημείο καμπής», δήλωσε ο Gil Arazi, ιδρυτής και πρόεδρος του The Spark. «Δεν αρκεί πλέον να πληρώνουμε ζημιές. Πρέπει να τις αποτρέπουμε πριν συμβούν».

Με τα παγκόσμια ασφάλιστρα να υπερβαίνουν τα 7 τρισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, το The Spark παρέχει μια δομημένη πλατφόρμα όπου οι συνεργατικές γνώσεις μπορούν να μετατραπούν σε εφαρμόσιμα αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένων νέων προγραμμάτων και υπηρεσιών που βοηθούν στον μετριασμό των ζημιών, υποστηρίζοντας παράλληλα τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Οι προβλέψεις του κλάδου δείχνουν ότι τα μοντέλα ασφάλισης που εστιάζουν στην πρόληψη θα μπορούσαν να μειώσουν τις καταστροφικές απώλειες, δημιουργώντας παράλληλα νέες ροές εσόδων. Στις ΗΠΑ, τα έσοδα πρόληψης που βασίζονται σε αμοιβές για τους ασφαλιστές περιουσίας και ατυχημάτων προβλέπεται να αυξηθούν από 21,6 δισεκατομμύρια δολάρια το 2023 σε 49,5 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2030.

Το The Spark φιλοδοξεί να αποτελέσει πυλώνα συνεργασίας και καινοτομίας, ενισχύοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία των κοινοτήτων, μέσα από μια νέα προληπτική προσέγγιση στον παγκόσμιο ασφαλιστικό χάρτη.

«Για πολύ καιρό, επικεντρωνόμασταν στην πληρωμή των ζημιών μετά την εμφάνιση των ζημιών, ωστόσο, ως κλάδος που αγγίζει τη ζωή κάθε ασφαλισμένου, έχουμε την ευθύνη να επιτύχουμε ουσιαστικό αντίκτυπο πέρα ​​από την πληρωμή των ζημιών.

«Το Spark φέρνει κοντά μεγάλους ασφαλιστές για να αναπτύξουν πρακτικά εργαλεία και τεχνολογίες που αποτρέπουν τις ζημίες και κάμπτουν την καμπύλη των ζημιών. Δημιουργούμε πραγματική επιχειρηματική υποδομή που καθιστά την πρόληψη τόσο οικονομικά βιώσιμη όσο και κοινωνικά επιδραστική για τους ασφαλιστές παγκοσμίως».

«Το Spark βασίζεται σε μια κατεύθυνση που η Aon έχει υποστηρίξει εδώ και χρόνια — βοηθώντας τους πελάτες να μετακινηθούν από την αντίδραση στον κίνδυνο στην πρόβλεψη και την πρόληψή του. Ως ιδρυτικό μέλος, φέρνουμε αποδεδειγμένη τεχνολογία και ένα ιστορικό εκτέλεσης για να βοηθήσουμε τους πελάτες να παραμένουν μπροστά από τις αναδυόμενες απειλές και να ξεκλειδώσουν νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη», σχολίασε ο Sherif Zakhary, της Aon.

Πληροφορίες από Reisurance News