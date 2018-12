Γ. Αυλωνίτης & P. Economides μιλούν για Marketing & Branding. Τι δεν καταλαβαίνουν οι επιχειρήσεις

Χθες, στις 10/12, η Ελληνική Ακαδημία Marketing γιόρτασε 20 χρόνια παρουσίας και προσφοράς στην ελληνική οικονομία & κοινωνία.

του Νίκου Μωράκη

Ακαδημαϊκοί, στελέχη επιχειρήσεων & marketeers παρευρέθηκαν στο επετειακό συμπόσιο της ακαδημίας το οποίο τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης και είχε τίτλο “Ο Στρατηγικός Ρόλος του Μάρκετινγκ στο Made in Greece”.

Χορηγοί της εκδήλωσης, ελληνικές επιχειρήσεις των οποίων τα στελέχη τους συμμετείχαν σε δύο θεματικές ενότητες – panel discussions – σε θέματα όπως το branding και η εξωστρέφεια business to business & business to consumer.

Η Ασφαλιστική Αγορά για άλλη μια φορά έλαμψε διά της απουσίας της καθώς καμία Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρεία δεν συμμετείχε στις εργασίες του Συνεδρίου.

Την εκδήλωση άνοιξε με τον χαιρετισμό του ο πρόεδρος της Ακαδημίας και Ομότιμος Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Γεώργιος Αυλωνίτης ο οποίος υπενθύμισε στον κόσμο ότι ενώ πολλοί μιλούν για marketing λίγοι μπορούν να απαντήσουν στην ερώτηση – Τι είναι το Marketing. Ως κοινωνία, συνέχισε ο Καθηγητής, επιμένουμε να ασχολούμαστε με επικοινωνιακά τεχνάσματα και marketing tricks αντί να κοιτάμε πιο ολιστικά τη σημασία τους εφαρμόζοντας σωστές τεχνικές και στρατηγικές marketing. Αντιμετώπιση που ο κ. Αυλωνίτης αποδίδει στη λανθασμένη σύνδεση που κάνουν πολλοί επιχειρηματίες και “marketing experts” μεταξύ κέρδους & marketing, όπως επίσης και στην ευρύτερη άγνοια και ημιμάθεια που επικρατεί σε αυτό τον τομέα. Ο κ. Αυλωνίτης έκλεισε την τοποθέτησή του εκφράζοντας την ανησυχία του για το γεγονός ότι σε μια ανεπτυγμένη χώρα όπως η Ελλάδα δεν είναι δυνατόν να υπάρχει μόνο ένα τμήμα marketing στη χώρα σε επίπεδο ανώτατο πανεπιστημίου.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο γνωστός brand strategist, Peter Economides, ο οποίος μίλησε για τη σημασία των brands και της βαρύτητας που φέρουν όπως και για το συνεχές μεταβαλλόμενο περιβάλλον στο οποίο ζούμε και πρέπει να προσαρμοζόμαστε. Ο κ. Economides μίλησε για την 4η βιομηχανική επανάσταση. Μια εξέλιξη που ενώνει τρεις διαφορετικούς κόσμους. Τη φυσική πραγματικότητα, με την ψηφιακή και τη βιολογική. The tech fusion όπως την αποκάλεσε που συνδυάζει εικονική πραγματικότητα, τεχνητή νοημοσύνη & επαυξημένη πραγματικότητα σε wearables και φορητές συσκευές.

Τεχνολογία η οποία ακολουθεί και συνδέεται με την καινοτομία η οποία όμως πολύ συχνά συναντά ένα από τα βασικότερα εμπόδιά της που δεν είναι άλλο από την κουλτούρα της κοινωνίας. Την κουλτούρα που απωθεί οτιδήποτε το διαφορετικό, οτιδήποτε το μη συνηθισμένο. Η καινοτομία ενοχλεί αυτή την πραγματικότητα και την αναπροσαρμόζει σε νέα δεδομένα. Η ικανότητα όχι να σκέφτεται κάποιος – out of the box – αλλά out of the market that he/she is working for. Ο κ. Economides έκλεισε την ομιλία του με quoting τη φράση που είχε πει κάποτε ο CEO της General Electric, Jack Welch, ότι CEO δεν σημαίνει Chief Executive Officer αλλά Chief Run Officer ή Chief Fun Officer, όπως επίσης και με τη φράση του Αριστοτέλη σχετικά με την επικοινωνία και τη διαβούλευση, ethos, pathos, logos.