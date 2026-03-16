Σε κλίμα συγκίνησης και με μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου πρόεδρος του ΕΕΑ και ιδρυτής της Mega Brokers, ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για τη θέση του Περιφερειάρχη Αττικής. Επιλέγοντας την Αγία Βαρβάρα, τον τόπο όπου μεγάλωσε, ο κ. Χατζηθεοδοσίου έστειλε το μήνυμα ότι η κάθοδός του στις εκλογές δεν αποτελεί απλώς μια πολιτική κίνηση, αλλά μια δέσμευση για ουσιαστική αλλαγή στην καθημερινότητα των πολιτών.

Στην πρώτη αυτή επίσημη συνάντηση, ο υποψήφιος Περιφερειάρχης αναφέρθηκε εκτενώς στις ρίζες του και τη διαδρομή του. Γεννημένος στο Παμπαλιό Βάλτου Αιτωλοακαρνανίας από γονείς ποντιακής καταγωγής, βρέθηκε στην Αγία Βαρβάρα σε ηλικία πέντε ετών, όταν το χωριό του πλημμύρισε και η οικογένειά του αναγκάστηκε να αναζητήσει ένα νέο ξεκίνημα στην Αθήνα. Όπως τόνισε ο ίδιος, η επιλογή του χώρου της ανακοίνωσης ήταν συμβολική, καθώς θεωρεί χρέος του να μην ξεχνά ποτέ την αφετηρία του.

Ο κ. Χατζηθεοδοσίου υπενθύμισε την πολυετή ενασχόλησή του με την αυτοδιοίκηση, η οποία ξεκίνησε ήδη από την ηλικία των 19 ετών, όταν εξελέγη συνοικιακός σύμβουλος το 1982. Στα 26 του χρόνια, κατέγραψε μια σημαντική πρωτιά, καθώς έγινε ο νεότερος Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Αναφερόμενος στο παρελθόν, στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη υπέρβασης των παλαιών πολιτικών διαχωρισμών. «Μεγαλώσαμε με ψευτοδιλήμματα», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι στη σύγχρονη κοινωνία δεν υπάρχει χώρος για τις παλιές συγκρούσεις μεταξύ δεξιάς, αριστεράς και ΠΑΣΟΚ, αλλά μόνο για την κοινή προσπάθεια για προκοπή.

Το κεντρικό σύνθημα της υποψηφιότητάς του, «Η Περιφέρεια αλλάζει», συνοδεύεται από ένα συγκεκριμένο όραμα για την Αττική. Ο κ. Χατζηθεοδοσίου όπως αναφέρει, προέρχεται από την «πραγματική οικονομία» και δεν είναι επαγγελματίας πολιτικός,.

Στις βασικές του προτεραιότητες έθεσε: