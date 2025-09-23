Σύμφωνα με πληροφορίες του InsuranceDaily και μετά τις δηλώσεις του στον ΣΚΑΪ στην εκπομπή «Αταίριαστοι», ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ασφαλιστής και Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Ε.Α.) επί τρεις συνεχόμενες θητείες, ετοιμάζεται να διεκδικήσει τη θέση του Περιφερειάρχη Αττικής στις εκλογές του τέλους του 2028.

Αυτοδημιούργητος επαγγελματίας, ξεκίνησε την καριέρα του ως απλός ασφαλιστής στην NN Ασφαλιστική, για να ιδρύσει στη συνέχεια τη Mega Brokers — το μεγαλύτερο πρακτορείο ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στην Ελλάδα για περισσότερα από δεκαπέντε χρόνια. Το 2024 η εταιρεία κατέγραψε τζίρο 16,3 εκατ. ευρώ με συνολικά ασφάλιστρα 75 εκατ. ευρώ, ενώ φέτος προχώρησε στη συγχώνευση με τον Όμιλο Unilink, που ανήκει στη διεθνή fintech ηγέτιδα Acrisure. Με αυτόν τον τρόπο, η Mega Brokers απέκτησε ακόμη ισχυρότερη παρουσία, αποτελώντας μέρος της μεγαλύτερης εταιρείας ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Παράλληλα, ο Χατζηθεοδοσίου δεν έπαψε ποτέ να καλλιεργεί το πάθος του για τα κοινά. Στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών έχει αφήσει το αποτύπωμά του μέσα από δράσεις που εκτείνονται σε πολλούς τομείς:

Εκπαίδευση & κατάρτιση : Οργάνωση webinars και προγραμμάτων με τον ΕΙΑΣ και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

: Οργάνωση webinars και προγραμμάτων με τον ΕΙΑΣ και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Έρευνα & τεκμηρίωση : Μελέτες σε συνεργασία με την ICAP, την Pulse και ακαδημαϊκά ιδρύματα για την ασφάλιση επιχειρήσεων και τα φορολογικά κίνητρα προστασίας από φυσικές καταστροφές.

: Μελέτες σε συνεργασία με την ICAP, την Pulse και ακαδημαϊκά ιδρύματα για την ασφάλιση επιχειρήσεων και τα φορολογικά κίνητρα προστασίας από φυσικές καταστροφές. Θεσμικές παρεμβάσεις : Ένταξη της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στους πληττόμενους κλάδους στη διάρκεια της πανδημίας· εισηγήσεις για φορολογικά κίνητρα σε κατοικίες και ασφαλιστικά προϊόντα ζωής & υγείας.

: Ένταξη της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στους πληττόμενους κλάδους στη διάρκεια της πανδημίας· εισηγήσεις για φορολογικά κίνητρα σε κατοικίες και ασφαλιστικά προϊόντα ζωής & υγείας. Στήριξη μικρομεσαίων : Συνεχείς παρεμβάσεις για μείωση κόστους λειτουργίας, ρυθμίσεις οφειλών και δικαιότερη αντιμετώπιση σε θέματα τραπεζικών χρεώσεων.

: Συνεχείς παρεμβάσεις για μείωση κόστους λειτουργίας, ρυθμίσεις οφειλών και δικαιότερη αντιμετώπιση σε θέματα τραπεζικών χρεώσεων. Ψηφιακός μετασχηματισμός: Εισαγωγή συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών, βελτιώνοντας την εξυπηρέτηση των μελών του Επιμελητηρίου.

Η συμβολή του αναγνωρίστηκε και από την ακαδημαϊκή κοινότητα, καθώς τον Νοέμβριο του 2024 αναγορεύτηκε Επίτιμος Διδάκτορας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και το 2022 Επίτιμος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Με ένα πολυσχιδές έργο που συνδυάζει επιχειρηματικότητα, εκπαιδευτική δραστηριότητα και θεσμικές παρεμβάσεις υπέρ των μικρομεσαίων, ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου φαίνεται έτοιμος να διεκδικήσει ένα ακόμη μεγαλύτερο στοίχημα: την ηγεσία της Περιφέρειας Αττικής.

Με την εμπειρία του ασφαλιστή, την επιχειρηματική του πορεία και το έργο του στο Ε.Ε.Α., ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου δείχνει να διαθέτει το προφίλ ενός ανθρώπου που συνδυάζει γνώση της αγοράς, επαφή με τις ανάγκες των μικρομεσαίων και διάθεση για θεσμικές παρεμβάσεις. Το αν αυτό θα μεταφραστεί σε πολιτική δύναμη στις περιφερειακές εκλογές του 2028 μένει να αποδειχθεί· ωστόσο είναι βέβαιο ότι η παρουσία του θα αποτελέσει έναν από τους πιο ενδιαφέροντες παράγοντες της αναμέτρησης.