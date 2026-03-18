Η απόφαση να διεκδικήσω τη θέση του Περιφερειάρχη Αττικής είναι αποτέλεσμα μιας μακράς πορείας στην εργασία, στην επιχειρηματικότητα και στα κοινά, αλλά και μιας βαθιάς ανάγκης να συνεχίσω να προσφέρω.

Και για εμένα είχε ιδιαίτερη σημασία να ενημερώσω πρώτα απ΄ όλους τους κατοίκους της Αγίας Βαρβάρας, της πόλης των παιδικών μου χρόνων, των πρώτων μου βημάτων, των φίλων και των ανθρώπων που στάθηκαν δίπλα μου σε όλη τη διαδρομή της ζωής μου.

Η ενθουσιώδης παρουσία εκατοντάδων συμπολιτών μου στη γειτονιά όπου μεγάλωσα, στην εκδήλωση για την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς μου για την Περιφέρεια Αττικής, την Κυριακή 15 Μαρτίου, ήταν για εμένα μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή. Θέλω από καρδιάς να ευχαριστήσω όλους όσοι βρέθηκαν εκεί, αλλά και όσους μου εξέφρασαν με κάθε τρόπο την υποστήριξη και την εμπιστοσύνη τους.

Προέρχομαι από μια οικογένεια με προσφυγικές ρίζες που γνώρισε δυσκολίες. Από μικρός έμαθα ότι τίποτα δεν χαρίζεται και ότι η πρόοδος έρχεται μόνο μέσα από σκληρή δουλειά, συνέπεια και επιμονή.

Σε όλη μου τη διαδρομή, είτε στην αυτοδιοίκηση είτε στον επιμελητηριακό θεσμό ή στον επαγγελματικό στίβο, απέδειξα ότι μπορώ να είμαι αποτελεσματικός. Ό,τι ανέλαβα, το αντιμετώπισα με σοβαρότητα, εργατικότητα και μετρήσιμα αποτελέσματα. Από τα πρώτα μου βήματα στο δημοτικό συμβούλιο της πόλης που μεγάλωσα μέχρι τη συμμετοχή μου σε σημαντικές θέσεις ευθύνης όπως αυτή του Διοικητή Νοσοκομείου ή του Προέδρου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, αλλά και μέσα από την επαγγελματική μου δραστηριότητα και τη λειτουργία του ασφαλιστικού γραφείου που δημιούργησα πριν από πολλά χρόνια και που εξελίχθηκε στη μεγαλύτερη εταιρεία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, στόχος μου ήταν πάντα η δημιουργία, η ανάπτυξη και η στήριξη της κοινωνίας και της οικονομίας.

Παράλληλα, έχω σήμερα 44 χρόνια εργασίας και ενσήμων. Αυτό είναι κάτι που λέω πάντα με ειλικρίνεια: ζω για την πολιτική, αλλά δεν ζω από την πολιτική. Η ενασχόλησή μου με τα κοινά ήταν και παραμένει επιλογή προσφοράς και όχι επαγγελματικής αποκατάστασης.

Η Αττική είναι μια Περιφέρεια με μεγάλες δυνατότητες, αλλά και με σημαντικές προκλήσεις. Χρόνια προβλήματα, καθυστερήσεις και αγκυλώσεις δυσκολεύουν την καθημερινότητα των πολιτών και περιορίζουν τις προοπτικές ανάπτυξης. Πιστεύω ότι με σχέδιο, συνεργασία και αποφασιστικότητα μπορούμε να αλλάξουμε αυτή την εικόνα.

Η δική μου φιλοδοξία είναι απλή και ξεκάθαρη: να συμβάλω, από τη θέση του Περιφερειάρχη, στη δημιουργία μιας Αττικής πιο λειτουργικής, πιο δίκαιης και πιο δυναμικής. Μιας Περιφέρειας που θα βελτιώνει την καθημερινότητα των πολιτών, θα δίνει προοπτική στους νέους ανθρώπους και θα στηρίζει την επιχειρηματικότητα.

Με πίστη στις δυνατότητες του τόπου μας και με σεβασμό στους ανθρώπους της Αττικής, ξεκινάω αυτή την προσπάθεια με μοναδικό στόχο να προσφέρω στα κοινά και να συμβάλω σε ένα καλύτερο μέλλον για όλους.