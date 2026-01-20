Την χρήση πρωτοκόλλων για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια υγείας στις υπηρεσίες που παρέχονται από τα ιδιωτικά θεραπευτήρια πρότεινε ο Γ. Χατζηθεοδοσίου, πρόεδρος του ΕΕΑ, στο πλαίσιο συζήτησης σχετικά με την αύξηση του κόστους των ισοβίων συμβολαίων υγείας στο open TV.

O κ. Χατζηθεοδοσίου πρότεινε να ισχύσει ένα σύστημα παρόμοιο με αυτό που εφαρμόζει ο ΕΟΠΥΥ στα δημόσια νοσοκομεία μέσω πρωτοκόλλων. Μιλώντας για την άνοδο των ασφαλίστρων στα συμβόλαια από το 2011 μέχρι σήμερα εξήγησε ότι οφείλεται στα ακριβά νοσήλια στα ιδιωτικά νοσοκομεία, καθώς η Ελλάδα είναι η ακριβότερη χώρα στο πεδίο αυτό μετά την Ελβετία. “Δύο μεγάλοι παίχτες στην ιδιωτική υγεία έχουν το 85%”.

Με δεδομένο ότι για το 2026 δεν υπάρχει δείκτης από την ΕΛΣΤΑΤ στη συνάντηση του υπουργού Ανάπτυξης με τις ασφαλιστικές εταιρείες που έγινε προ ημερών ο Τάκης Θεοδωρικάκος ζήτησε από τις ασφαλιστικές να μην υπάρξουν αυξήσεις που θα ξεπεράσουν το 7%.