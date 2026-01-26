Στην υποψηφιότητά του για τη θέση του Περιφερειάρχη Αττικής αναφέρεται σε συνέντευξη του o Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, πρόεδρος του ΕΕΑ, επισημαίνοντας ότι κεντρικά θέματα στα οποία πρέπει να εστιαστεί η πολιτική είναι η αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών και ο μετριασμός των κινδύνων μέσα από την ενίσχυση των υποδομών, αντιπλημμυρικά και αντιπυρικά έργα καθώς και ενέργειες που σχετίζονται με την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος.

Ειδικότερα αναφέρει: “Είναι στις προθέσεις μου να είμαι υποψήφιος για την Περιφέρεια Αττικής. Ως ενεργός πολίτης -και βεβαίως ως Πρόεδρος ενός μεγάλου φορέα όπως είναι το ΕΕΑ- ενδιαφέρομαι πάρα πολύ για την πορεία της Περιφέρειας. Και πρέπει να μας απασχολεί όλους γιατί μιλάμε ουσιαστικά για την μισή Ελλάδα. Θέλω πάρα πολύ να δω μία Περιφέρεια ενισχυμένη που θα βελτιώσει σε μεγάλο βαθμό τη ζωή και την καθημερινότητα των κατοίκων του λεκανοπεδίου.

Προτεραιότητα πρέπει να είναι ο άνθρωπος. Να σας αναφέρω λοιπόν ορισμένους τομείς που κατά τη γνώμη πρέπει να δοθεί βάρος. Σίγουρα στις υποδομές. Στην κατασκευή αντιπλημμυρικών και αντιπυρικών έργων ώστε να μην ξαναδούμε εικόνες καταστροφής στην Αττική με μεγάλες πυρκαγιές το καλοκαίρι και φονικές πλημμύρες τον χειμώνα. Έτσι θα προστατευθούν και ανθρώπινες ζωές αλλά και περιουσίες. Οπωσδήποτε περισσότερες δεντροφυτεύσεις.

Επειδή ως ΕΕΑ έχουμε κάνει πολλές τέτοιες δράσεις και μάλιστα για το 2026 προγραμματίζουμε δεντροφυτεύσεις σε 15 Δήμους, είμαι σε θέση να γνωρίζω καλά ότι απαιτούνται και άλλες αναδασώσεις, σε περισσότερα σημεία της Αττικής”.