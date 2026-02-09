“Η μαζική συμμετοχή των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στην πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών να διοργανώσει διαδικτυακή ψηφοφορία για το θέμα της μείωσης των προμηθειών τους, απέδειξε περίτρανα ότι είναι ένα ζήτημα που «αγγίζει» όλους τους επαγγελματίες του κλάδου” αναφέρει ο πρόεδρος του ΕΕΑ, Γ. Χατζηθεοδοσίου σε σχετική ανακοίνωση.

Όπως αναφέρεται:

“Πλέον, έχοντας πλήρη γνώση για τις θέσεις των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, ο πρώτος λόγος ανήκει στα Σωματεία της Διαμεσολάβησης.

Το βασικό μήνυμα που στέλνουν οι επαγγελματίες του κλάδου, μέσω της συμμετοχής τους στην ψηφοφορία του ΕΕΑ, είναι ένα: Δεν μπορεί να γίνει ανεκτή η υποθήκευση του μέλλοντος τους και η απώλεια εισοδήματος που κάποιοι σχεδιάζουν

Είναι ένα μήνυμα που οι εκπρόσωποι των Σωματείων οφείλουν να λάβουν υπόψη τους για τις επόμενες κινήσεις τους.

Εμείς ως ΕΕΑ εμμένουμε στην ξεκάθαρη θέση μας: Αυτή η μάχη δεν πρέπει και δεν μπορεί να χαθεί.

Αποτελέσματα ψηφοφορίας

Ψήφισαν 2771 επαγγελματίες και εκτός από τη μοναδική δυνατότητα ψήφου, ο κάθε επαγγελματίας μπορούσε να επιλέξει επιπλέον επιλογές από τις τέσσερις που τέθηκαν στην ψηφοφορία. Οι συνολικές ψήφοι και στις τέσσερις επιλογές ήταν 7151, δηλαδή οι περισσότεροι επέλεξαν 2- 3 επιλογές αποδεικνύοντας το ιδιαίτερο ενδιαφέρον τους για λύση

Επί των ψηφισάντων:

Εξάντληση νομικών δυνατοτήτων 1980 ψήφοι, 71,5%

-Διαπραγματεύσεις με την ΕΑΕΕ για το νομικό περιεχόμενο των συμβάσεων, 1893 ψήφοι. 68,3%

-Διάλογο με τις εμπλεκόμενες ασφαλιστικές εταιρείες, 1738 ψήφοι 62,7%

-Δυναμικές εκδηλώσεις – κινητοποιήσεις, 1540 ψήφοι, 55,6%

Επί των ψήφων

-Εξάντληση νομικών δυνατοτήτων 1980 ψήφοι, 27.69%

-Διαπραγματεύσεις με την ΕΑΕΕ για το νομικό περιεχόμενο των συμβάσεων, 1893 ψήφοι, 26.47%

-Διάλογο με τις εμπλεκόμενες ασφαλιστικές εταιρείες, 1738 ψήφοι, 24.30%

-Δυναμικές εκδηλώσεις – κινητοποιήσεις, 1540 ψήφοι, 21.54%