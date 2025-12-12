Σε ανακοίνωσή του σχετικά με τις εκλογές της ΕΣΑΠΕ ο πρόεδρος του ΕΕΑ, Γ. Χατζηθεοδοσίου αναφέρει:

“Συγχαίρω τον Κώστα Ρούσση για την πλειοψηφική ανάδειξή του στις εκλογές της ΕΣΑΠΕ, καθώς και όλους όσοι εκλέχθηκαν και θα συντελέσουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και την ενδυνάμωση της φωνής της. Η ενότητα και το ενδιαφέρον που αποτυπώθηκε από τη συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία στέλνει ένα ακόμα μήνυμα ενότητας και ισχυρού ενδιαφέροντος για τον κλάδο και την ανάπτυξή του. Σε συνέχεια της ευρείας συνάντησης που είχαμε με τα Σωματεία στο Ε.Ε.Α. και τα όσα αποφασίστηκαν, εκτιμώ ότι η ΕΣΑΠΕ και το διοικητικό της συμβούλιο εκκινούν την νέα θητεία τους σε μια κρίσιμη και απαιτητική περίοδο για το επάγγελμα. Καλούνται να ηγηθούν σε μια νέα αρχή και δημιουργική συνέχεια για τον κλάδο των Συντονιστών. Η συμβολή τους θα είναι σημαντική και στις ευρύτερες εξελίξεις που αφορούν την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. Ως Ε.Ε.Α. θα είμαστε δίπλα στο έργο της ΕΣΑΠΕ. Εύχομαι καλή επιτυχία για την συνέχεια και πιστεύω ότι η ενότητα, η ενιαία φωνή, η σύμπνοια και η συλλογικότητα συνιστούν την δύναμή που θα προάγει τον κλάδο σε ακόμη υψηλότερο επίπεδο”.