Ανοικτή συζήτηση με θέμα «GDPR & Cyber Risk! Are you secure?» διοργανώνει ο ΣΕΜΑ, στο πλαίσιο του Money Show Θεσσαλονίκης, την Παρασκευή 27 Απριλίου, στο Hyatt Regency Thessaloniki, στην αίθουσα Ballroom 1, στις 18:00. Η συζήτηση πραγματοποιείται σε συνεργασία με εξειδικευμένες εταιρείες στην εφαρμογή του GDPR και στο Cyber Risk Insurance και στο πλαίσιο αυτής θα συμμετάσχουν οι κ.κ. Κώστας Βούλγαρης Financial Lines & Casualty Manager της AIG, Παναγιώτης Βαγιακάκος Managing Director της HDI GLOBAL SE, Γιάννης Ζάραγκας Partner της NESTOR CONSULTING SA και Απόστολος Ζηκούλης Ιδιοκτήτης και Γενικός Διευθυντής της ZIA INSURANCE SA και μέλος του ΣΕΜΑ στη Θεσσαλονίκη.

Χαιρετισμούς θα απευθύνουν η Αντιπρόεδρος του ΣΕΜΑ κ. Ευγενία Καφφετζή και η Επίτιμη Αντιπρόεδρος του ΣΕΜΑ κ. Αγγελική Νταλιάνη, τη συζήτηση θα συντονίσει ο Πλάτων Τσούλος, Διευθυντής Σύνταξης της εφημερίδας «Η Ναυτεμπορική», ενώ η κ. Καφφετζή θα κάνει και παρουσίαση με θέμα: «Εναρμόνιση ελληνικών επιχειρήσεων με GDPR – Ευκαιρία για Ανάπτυξη “Καλών Πρακτικών” και Ασφαλούς Διαχείρισης Κινδύνων Κυβερνοχώρου». Αξίζει να σημειωθεί ότι η συζήτηση περί των κυβερνο-επιθέσεων, της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της ασφάλισης ανάλογων κινδύνων χαρακτηρίζεται ως άκρως επίκαιρη δεδομένης της εφαρμογής, από τις 25 Μαΐου, του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), που έχει σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπει σε μεμονωμένα άτομα να διασφαλίζουν αποτελεσματικότερα τον έλεγχο των προσωπικών τους δεδομένων.

Ο Κανονισμός, για το σκοπό αυτό, επιβάλλει στους οργανισμούς νέες αυστηρές υποχρεώσεις για τα στοιχεία και αρχεία τα οποία συλλέγουν και διαχειρίζονται. Η συζήτηση με θέμα «GDPR & Cyber Risk! Are you secure?» θα επικεντρωθεί, μεταξύ άλλων, στο επίπεδο ετοιμότητας της επιχειρηματικής κοινότητας να εφαρμόσει τον Κανονισμό, στους κινδύνους έναντι των οποίων είναι εκτεθειμένοι οι οργανισμοί, στις ευκαιρίες που ανοίγονται για την ασφαλιστική αγορά μέσα από έναν νέο κλάδο ασφάλισης, στις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες ασφάλισης, στα ψιλά γράμματα των συμβάσεων ασφάλισης και το κόστος κάλυψης ανάλογων κινδύνων.