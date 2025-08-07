Η Generali ανακοινώνει την έναρξη του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών, σε υλοποίηση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 24ης Απριλίου 2025, η οποία εξουσιοδότησε την αγορά ιδίων μετοχών με σκοπό την ακύρωσή τους, σε μία ή περισσότερες φάσεις, συνολικού ποσού έως 500.000.000 ευρώ, εντός χρονικού διαστήματος που δεν θα υπερβαίνει τους 18 μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Generali.

Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός των μετοχών που θα καλύπτει η επαναγορά δεν θα υπερβαίνει το 2% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Το πρόγραμμα επαναγοράς εντάσσεται στην πολιτική διαχείρισης κεφαλαίου του Στρατηγικού Σχεδίου 2025-2027 «Lifetime Partner 27: Driving Excellence», με στόχο την παροχή πρόσθετης απόδοσης στους μετόχους, πέραν της διανομής μερισμάτων, μέσω αξιοποίησης μέρους των ταμειακών διαθεσίμων της Εταιρείας.

Η αγορά ιδίων μετοχών αποσκοπεί στην ακύρωση των μετοχών αυτών, ακόμη και σε πολλαπλές φάσεις, χωρίς μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

Για τον σκοπό αυτό, η Generali υπέγραψε συμφωνία επαναγοράς με την Goldman Sachs International.

Ο εν λόγω διαμεσολαβητής θα προχωρήσει στην αγορά των μετοχών με πλήρη ανεξαρτησία, τηρώντας τις παραμέτρους και τα κριτήρια που ορίζονται στη συμφωνία επαναγοράς, καθώς και τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις και την απόφαση των μετόχων. Η επαναγορά των μετοχών της Εταιρείας θα ξεκινήσει στις 7 Αυγούστου 2025 και θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του Δεκεμβρίου 2025.

Η ελάχιστη τιμή αγοράς των μετοχών δεν μπορεί να είναι κατώτερη της εννοούμενης ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά τον χρόνο της αγοράς, ενώ η μέγιστη τιμή αγοράς δεν μπορεί να υπερβαίνει κατά περισσότερο από 5% την τιμή αναφοράς που καταγράφεται την προηγούμενη ημέρα διαπραγμάτευσης στο χρηματιστήριο από την ημερομηνία ολοκλήρωσης κάθε αγοράς.

Οι πράξεις αγοράς στο πλαίσιο του προγράμματος επαναγοράς θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά στην αγορά Euronext Milan, σύμφωνα με το άρθρο 144-bis, παρ. 1, περ. β) και γ) του Κανονισμού της Consob που εγκρίθηκε με την απόφαση αριθ. 11971 της 14ης Μαΐου 1999, όπως ισχύει και τροποποιείται, καθώς και κάθε άλλη σχετική νομοθεσία και κανονισμό, ακολουθώντας τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον κανονισμό οργάνωσης και διαχείρισης της αγοράς, με στόχο τη διασφάλιση ίσης μεταχείρισης όλων των μετόχων και την πλήρη τήρηση των υποχρεώσεων δημοσιοποίησης.

Κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, η Generali και οι θυγατρικές της κατέχουν 31.440.479 ίδιες μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 2,03% του μετοχικού κεφαλαίου. Η Generali θα γνωστοποιεί στην αγορά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τις λεπτομέρειες κάθε πράξης αγοράς που θα πραγματοποιείται έως την ολοκλήρωση του προγράμματος επαναγοράς.