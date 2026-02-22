Στο Insurance Forum Athens Edition συμμετέχει ο Αθανάσιος Λοπατατζίδης, Commercial Executive Director της Affidea, συμβάλλοντας στον διάλογο για τις σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα της υγείας και της ιδιωτικής ασφάλισης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 27 Φεβρουαρίου 2026 στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία και διοργανώνεται από την Tsomokos Communications και τη Morax Media.

Με πολυετή εμπειρία σε ανώτερες διοικητικές και εμπορικές θέσεις, ο κ. Λοπατατζίδης διαθέτει βαθιά γνώση της αγοράς υγείας και σημαντική εξειδίκευση στη στρατηγική ανάπτυξη, τη βελτιστοποίηση εμπορικών λειτουργιών και τη δημιουργία συνεργειών υψηλής προστιθέμενης αξίας. Στην Affidea ηγείται του εμπορικού σχεδιασμού και της υλοποίησης αναπτυξιακών πρωτοβουλιών, ενισχύοντας τη δυναμική παρουσία του Ομίλου στην ελληνική αγορά.

Η συμμετοχή του στο συνέδριο αναμένεται να αναδείξει κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη διασύνδεση παρόχων υγείας και ασφαλιστικών εταιρειών, τις νέες τάσεις στις υπηρεσίες υγείας και τον ρόλο της καινοτομίας στη βελτίωση της εμπειρίας του ασφαλισμένου και του ασθενή.

Το Συνέδριο θέτει στο προσκήνιο τις νέες μεταβολές στο κανονιστικό πλαίσιο, τις συνέργειες bancassurance και τη δυναμική που αναπτύσσεται μέσω επενδύσεων και εξαγορών στον ασφαλιστικό κλάδο.

Το συνέδριο εστιάζει σε τρεις κεντρικούς πυλώνες:

• Προσαρμογή (ADAPT): Ανάλυση των ρυθμιστικών αλλαγών και των μακροοικονομικών δυναμικών που αναδιαμορφώνουν τον ανταγωνισμό στην Ελλάδα.

• Ευθυγράμμιση (ALIGN): Στρατηγικές για την προστασία των ισολογισμών, την προσέλκυση ταλέντων και την κάλυψη των κενών στην επαγγελματική αστική ευθύνη και τους κυβερνοκινδύνους (cyber risk).

• Διασφάλιση (SAFEGUARD): Διαχείριση κινδύνων και οικοδόμηση μακροπρόθεσμης ανθεκτικότητας σε μια εποχή γεωπολιτικής και κλιματικής αβεβαιότητας.

