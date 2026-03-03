Περισσότεροι από 11.000 επαγγελματίες έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας τα τελευταία έξι χρόνια στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Τo ανωτέρω στοιχείο προκύπτει από επίσημες μετρήσεις της ΕΛΣΤΑΤ, σύμφωνα με τις οποίες από το 2020 μέχρι και το 2025 κάθε χρόνο εντάχθηκαν στη συγκεκριμένη αγορά από 1.500 έως 2.000 νέοι επαγγελματίες.

Ειδικότερα το 2020 εντάχθηκαν στους εν λόγω κλάδους 1.402 νέοι επαγγελματίες, το 2021 1.689, το 2022 1.996, το 2023 2.006, το 2024 2.028 και το 2025 οι νέες εντάξεις ανήλθαν σε 2.053.

Από τα ανωτέρω στοιχεία, εξηγούν ανώτατα στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς, διαπιστώνεται η ελκυστικότητα του τομέα των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων, πολύ δε περισσότερο όταν τα τρία πρώτα έτη από την εξεταζόμενη εξαετία αφορούσαν την περίοδο του covid 19, διάστημα δηλαδή κατά το οποίο το σύνολο της αγοράς υπολειτουργούσε λόγω των αυστηρότατων περιορισμών που είχαν τεθεί για τον δραστικό περιορισμό της πανδημίας.