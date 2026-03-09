Οι δομικές παθογένειες της ιδιωτικής αγοράς υγείας, οι υψηλές τιμές των φαρμάκων, η γήρανση του πληθυσμού και η επικράτηση ολιγοπωλιακών πρακτικών επιβαρύνουν σημαντικά το σύστημα υγείας στην Ελλάδα.

Μιλώντας στο πλαίσιο του Insurance Forum Athens Edition 2026 στις 27 Φεβρουαρίου Ο κ. Αθανάσιος Λοπατατζίδης, Commercial Executive Director της Affidea, υπογράμμισε ότι σε μία περίοδο που τα δεδομένα αλλάζουν πολύ γρήγορα, οι γεωπολιτικές αλλαγές επηρεάζουν τον κλάδο της υγείας. Έφερε ως παράδειγμα την προσπάθεια των ΗΠΑ να επιβάλουν ένα καινούριο status quo, κάτι που μπορεί να έχει επίπτωση στα συστήματα τιμών των φαρμάκων.

Σύμφωνα με τον κ. Λοπατατζίδη, η γήρανση του πληθυσμού και η σημαντική αύξηση των χρόνιων νοσημάτων επηρεάζουν σημαντικά το κόστος υγείας, ενώ κάποια νέα φάρμακα και κάποιες θεραπευτικές μέθοδοι είναι πολύ πιο ακριβά. «Η προκλητή ζήτηση είναι μια λαίλαπα που δύσκολα αντιμετωπίζεται» είπε ο κ. Λοπατατζίδης, υποστηρίζοντας ότι το μοντέλο που εφαρμόζεται στην χώρα μας είναι παρωχημένο και πρέπει να αντικατασταθεί.

Έφερε ως παράδειγμα την αντιμετώπιση μιας κύστης ωοθήκης, η οποία στο 80% των περιπτώσεων μπορεί να γίνει αποτελεσματικά με φάρμακο των 30 ευρώ, στην Ελλάδα όμως επιλέγουμε λαπαροσκοπική επέμβαση κόστους 4.000 ευρώ. Πρότεινε να δημιουργηθεί μια κεντρική βάση δεδομένων, στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι αποζημιώσεις και όλες οι πληρωμές.

Από την πλευρά του ο κ. Γιώργος Βελιώτης, General Manager Life & Health της Interamerican, μέλος του ομίλου Achmea, επεσήμανε ότι οι τάσεις για την αύξηση του κόστους είναι διεθνής, ενώ υπάρχουν τοπικές στρεβλώσεις που οδηγούν σε αλλαγές, όπως και η προσφορά και η ζήτηση και το μοντέλο, που εφαρμόζεται σε κάθε χώρα. «Υπάρχει ολιγοπώλιο στην προσφορά που οδηγεί στις υψηλές τιμές» είπε ο κ. Βελιώτης.

Εξήγησε πως παρατηρούνται τεράστιες διαφορές στα κόστη, λέγοντας πως για παράδειγμα μια επέμβαση χολής στην Ελλάδα κινείται στο ίδιο επίπεδο με την Ελβετία όταν το κατά κεφαλή ΑΕΠ του Έλληνα είναι στο 23% του Ελβετού. «Όλα αυτά οδηγούν σε αυξημένα ασφάλιστρα και η πραγματικότητα είναι ότι λόγω της στρέβλωσης στην ελληνική αγορά ο κλάδος της υγείας είναι ή ζημιογόνος ή οριακός» σημείωσε ο κ. Βελιώτης, προσθέτοντας οι εταιρείες πρέπει να βγάλουν προγράμματα με επίκεντρο την πρωτοβάθμια περίθαλψη.

Υποστήριξε ότι πρέπει να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο και να δοθεί από την πολιτεία περισσότερη στήριξη στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, στο κλινικό επίπεδο κι όχι στο διαγνωστικό, καθώς το ισχύον σύστημα δημιουργεί προκλητή και λανθασμένη ζήτηση. Προσέθεσε πως το 70% των περιστατικών μπορούν να χειρουργηθούν σε κέντρα ημερήσιας νοσηλείας, χωρίς να χρειαστεί διανυκτέρευση, κάτι που θα μειώσει το κόστος.

Ο κ. Πάνος Ξένος, Επίκουρος Καθηγητής Ασφαλιστικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά, χαρακτήρισε την ασφάλιση υγείας ως την πιο σύνθετη και πολύπλοκη ασφάλιση φυσικών προσώπων, εξηγώντας ότι αποτελεί μια ιδιότυπη τριμερή σχέση μεταξύ των ασφαλισμένων, των ασφαλιστικών οργανισμών και των παρόχων υγείας. «Βασική πηγή του κακού είναι η ασυμμετρία πληροφόρησης» τόνισε ο κ. Ξένος, κάνοντας επίσης αναφορά στην προκλητή ζήτηση και στην αντεπιλογή.

Σύμφωνα με τον κ. Ξένο, οι ασφαλιστικοί οργανισμοί θα πρέπει να μειώσουν αυτά τα φαινόμενα που προκαλούν αύξηση των δαπανών στα χαρτοφυλάκιο, λέγοντας πως ο κλάδος μπορεί να ενεργοποιήσει χρηματοδοτικά εργαλεία, ώστε να περιορίσει αυτά τα κόστη. Αναφέρθηκε σε ένα σύστημα που εφαρμόστηκε στις ΗΠΑ, το pay per performance, βάσει του οποίου ανταμείβονται οι καλοί πάροχοι υγείας και τιμωρούνται οι κακοί.