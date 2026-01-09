Ένα τρομακτικό περιστατικό τον Μάιο στάθηκε αρκετό για να αλλάξει ριζικά τις συνήθειες μετακίνησης της Erin Geter. Σύμφωνα με δημοσίευμα του bloomberg ο μικρός της γιος παγιδεύτηκε μέσα στο Tesla της οικογένειας όταν οι ηλεκτρικές πόρτες έπαψαν να λειτουργούν, αφήνοντας τη μητέρα ανήμπορη να τον απεγκλωβίσει άμεσα. Λίγες εβδομάδες αργότερα, η 39χρονη από το Huntersville της Βόρειας Καρολίνας βρισκόταν σε αντιπροσωπεία της Honda, αγοράζοντας ένα νέο οικογενειακό αυτοκίνητο.

Καθώς πληθαίνουν τα περιστατικά, αυξάνονται και οι ανησυχίες. Ορισμένοι οδηγοί προμηθεύονται θραυστήρες τζαμιών για ώρα ανάγκης, ενώ οδηγοί rideshare δείχνουν προληπτικά στους επιβάτες πού βρίσκονται οι χειροκίνητες απελευθερώσεις θυρών, οι οποίες διαφέρουν σημαντικά από μοντέλο σε μοντέλο. Στο Amazon και το Etsy εμφανίζονται καλώδια έκτακτης ανάγκης και άλλα αξεσουάρ τρίτων κατασκευαστών, ενώ στο Reddit και το YouTube κυκλοφορούν αναλυτικοί οδηγοί εγκατάστασης. Παράλληλα, σχεδόν 35.000 άνθρωποι έχουν υπογράψει διαδικτυακή αναφορά του Consumer Reports, ζητώντας από τις αυτοκινητοβιομηχανίες να διορθώσουν τις ηλεκτρονικές πόρτες.

Το ζήτημα έχει αποκτήσει επείγοντα χαρακτήρα μετά από περιστατικά όπου άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά ή έχασαν τη ζωή τους επειδή δεν μπόρεσαν να βγουν από τα οχήματά τους. Έρευνα του Bloomberg News εντόπισε περισσότερες από 140 καταγγελίες καταναλωτών προς τις αμερικανικές αρχές οδικής ασφάλειας από το 2018, που αφορούν λαβές θυρών Tesla οι οποίες κόλλησαν ή δεν άνοιξαν, συχνά μετά από σύγκρουση. Η Εθνική Διοίκηση Ασφάλειας Οδικής Κυκλοφορίας (NHTSA) έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για ορισμένα Model Y, ενώ η Tesla δηλώνει ότι εργάζεται πάνω σε επανασχεδιασμό του μηχανισμού.

Παρότι οι ηλεκτρικά ελεγχόμενες πόρτες αποτελούν σύμβολο φουτουριστικού σχεδιασμού, η εξάρτησή τους από την παροχή ρεύματος δημιουργεί νέα ρίσκα. Οι χειροκίνητες εφεδρικές λύσεις συχνά είναι κρυμμένες ή ελλιπώς σημασμένες, γεγονός που αφήνει οδηγούς και επιβάτες απροετοίμαστους.

«Η Tesla δεν εκπαιδεύει επαρκώς τους καταναλωτές της», λέει ο David Ward, ιδιοκτήτης Model 3. Για πολλούς, η ασφάλεια των θυρών δεν βρίσκεται ψηλά στη λίστα κατά την αγορά ενός αυτοκινήτου. Όμως, όπως δείχνουν τα περιστατικά, μπορεί να αποδειχθεί ζήτημα ζωής και θανάτου.

πηγή: bloomber & insurancejournal