Μειωμένες κατά 28,8% ήταν το 2025 οι αποζημιώσεις που κατέβαλε το Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Οχημάτων σε σχέση με το 2024, όπως μειωμένο κατά 23,9% ήταν και το πλήθος των αποζημιώσεων.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του Επικουρικού Κεφαλαίου, οι συνολικές καταβολές ανήλθαν πέρυσι σε 14,392 εκατομμύρια € έναντι 20,203 εκατομμυρίων € το 2024.

Εξ’ αυτών τα 11,834 εκατομμύρια € αφορούσαν στις αποζημιώσεις, τα 2,224 εκατομμύρια € στους τόκους, ενώ οι δικαστικές δαπάνες υπολογίστηκαν σε 334.000 €. Σημειώνεται επίσης ότι μειωμένος κατά 6,44% ήτανε και ο μέσος όρος του κόστους ζημιών ανά φάκελο.

Παράγοντες της αγοράς σημειώνουν ότι οι χαμηλότερες καταβολές του Επικουρικού Κεφαλαίου προκύπτουν λόγω της συστηματικής εκκαθάρισης των εκκρεμοτήτων σε αποζημιώσεις που επί δεκαετίες βάραιναν το φορέα. Όπως χαρακτηριστικά εξηγούν, προοδευτικά οι καταβολές θα μειώνονται, καθώς ελαχιστοποιούνται οι υποχρεώσεις και ταυτοχρόνως επιταχύνονται οι διαδικασίες αποζημιώσεων