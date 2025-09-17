Στις 17 Σεπτεμβρίου, Ημέρα Ασφαλιστή, αξίζει να θυμηθούμε γιατί ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής είναι απαραίτητος. Δεν είναι «πωλητής συμβολαίων». Είναι ο άνθρωπος που βάζει τάξη σε όρους, εξαιρέσεις και μικρά γράμματα, για να ξέρει ο πελάτης τι αγοράζει και τι πραγματικά καλύπτεται.

Η αγορά είναι γεμάτη προϊόντα με διαφορετικό βαθμό πολυπλοκότητας αλλά και διαφορές τις οποίες δεν μπορούν να διακρίνουν οι καταναλωτές. Ένας έμπειρος διαμεσολαβητής συγκρίνει καλύψεις και τιμές, εντοπίζει κενά, αποτρέπει την υπασφάλιση και διαπραγματεύεται καλύτερους όρους. Η αξία του φαίνεται περισσότερο στη δύσκολη στιγμή: στη ζημιά στέκεται δίπλα στον πελάτη, μαζεύει τα δικαιολογητικά, μιλά με την εταιρεία και πιέζει για δίκαιη και γρήγορη αποζημίωση.

Η σχέση δεν τελειώνει με την υπογραφή. Καθώς αλλάζει η ζωή – νέα κατοικία, παιδιά, επιχείρηση, δάνεια – αλλάζουν και οι ανάγκες. Ο διαμεσολαβητής αναθεωρεί το πλάνο, προσθέτει ή αφαιρεί καλύψεις, δίνει πρακτικές συμβουλές πρόληψης: από συντήρηση κατοικίας, μέχρι κυβερνοασφάλεια για επαγγελματίες και μικρές εταιρείες.

Στον ψηφιακό κόσμο όλα συγκρίνονται με ένα κλικ. Τα online εργαλεία απαντούν στο «πόσο». Ο διαμεσολαβητής απαντά στο «ποιο και γιατί», με πιστοποιήσεις, συνεχή εκπαίδευση και δεοντολογία που προστατεύει τον πελάτη. Έτσι η ασφάλιση παύει να φαίνεται ως «πάγιο έξοδο» και γίνεται σχέδιο ανθεκτικότητας: για την υγεία, το εισόδημα, την περιουσία, την επιχείρηση.

Το σήμερα φέρνει νέους κινδύνους: κλιματική κρίση, ακραία καιρικά φαινόμενα, ψηφιακές επιθέσεις. Από τον ελεύθερο επαγγελματία που χρειάζεται αστική ευθύνη, μέχρι τη νεοφυή επιχείρηση που θέλει cyber, και την οικογένεια που οργανώνει υγεία και σύνταξη, ο διαμεσολαβητής φτιάχνει ρεαλιστικές λύσεις με βάση τον προϋπολογισμό και τους στόχους.

Η Ημέρα Ασφαλιστή είναι ευκαιρία αναγνώρισης για όσους φροντίζουν την οικονομική μας συνέχεια. Με έναν αξιόπιστο διαμεσολαβητή δίπλα, το ρίσκο γίνεται διαχειρίσιμο και η επόμενη μέρα πιο σίγουρη.