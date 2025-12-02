Αναδημοσίευση του άρθρου του Giuseppe Zorgno, Εκτελεστικού Αντιπροέδρου του Δ.Σ. της Υδρoγείου Ασφαλιστικής από το “Υδρόγειος Voice”

Στην εκδήλωση για το ανθρώπινο δυναμικό μας στις 8 Οκτωβρίου βάλαμε συγκεκριμένους στόχους για τα επόμενα χρόνια:

Θέλουμε να συνεχίσουμε να είμαστε πρωταγωνιστές στον κλάδο αυτοκινήτων, χρησιμοποιώντας πολύ περισσότερο τεχνολογία, επιστήμη, ανάλυση και δεδομένα.

Θέλουμε να μεγαλώσουμε γρήγορα, βιώσιμα και να γίνουμε σημαντικοί παίκτες και σε άλλους κλάδους εκτός οχημάτων. Είναι απαραίτητο να έχουμε δυο «γερά πόδια» να μας κρατήσουν.

Θέλουμε πιστούς πελάτες και συνεργάτες. Οι υπηρεσίες, τα προϊόντα μας και γενικά οι συναλλαγές με την εταιρεία πρέπει να είναι όχι μόνο καλές, αλλά υποδειγματικές. Αντίστοιχα, τα συμβόλαιά μας θα πρέπει να είναι σύγχρονα και ξεκάθαρα, ώστε να διευρύνουμε ακόμη περισσότερο το μερίδιό μας στην αγορά, αλλά και το δίκτυο συνεργατών μας.

Θέλουμε να επανεξετάσουμε σε βάθος τον τρόπο λειτουργίας μας, ώστε να πετύχουμε τα παραπάνω.

Θέλουμε τους ανθρώπους μας να οδηγούν την αγορά, να είναι σημείο αναφοράς για τη γνώση, τον επαγγελματισμό, το πάθος, τη συνεργασία, το ομαδικό πνεύμα, την οργάνωση, την πειθαρχία και το πείσμα να πετύχουν το καλύτερο.

Θα επιμείνω στον τελευταίο στόχο, γιατί χωρίς τους ανθρώπους μας, οι υπόλοιποι είναι αδύνατον να υλοποιηθούν.

Τα τελευταία χρόνια βιώνουμε περιόδους έντονης αβεβαιότητας και κρίσης, οικονομικής, γεωπολιτικής, περιβαλλοντικής, ενεργειακής κ.α.

Οι αναταραχές είναι πλέον η κανονικότητα. Permacrisis, δηλαδή η μόνιμη κατάσταση κρίσης, είναι η καινούργια λέξη που περιγράφει αυτή την πραγματικότητα. Εύλογη ερώτηση είναι πώς πορευόμαστε σε αυτή την απαιτητική πραγματικότητα, σε ποια κατεύθυνση πρέπει να κοιτάξει η πυξίδα μας. Νομίζω ότι η απάντηση είναι ο Άνθρωπος. Η ίδια του η ύπαρξη, η ευζωία και η ευημερία μάς δείχνει το δρόμο.



Αυτή είναι κοινή πεποίθηση τόσο της Υδρογείου Ασφαλιστικής, όσο και του Ομίλου Reale. Η σημασία που δίνουν στον άνθρωπο και στην κοινωνία συνολικά, πηγάζει από τη βαθιά τους κουλτούρα και είναι ένα από τα πολλά χαρακτηριστικά που μοιράζονται. Η κοινή πορεία των δυο Οργανισμών προς το μέλλον, μέσα σ’ αυτόν τον διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο απαιτεί ευελιξία, προσαρμοστικότητα, κατανόηση των τάσεων, και το κυριότερο, προσήλωση σε σταθερές, διαχρονικές αξίες: ανθρωποκεντρικότητα, ακεραιότητα και υπευθυνότητα και όσα άλλα ανέφερα πιο πάνω. Η ασφάλιση ήταν και είναι σύμμαχος στη μάχη της ανθεκτικότητας και της πρόληψης, αλλά και πολύτιμο στοιχείο για την προαγωγή της βιωσιμότητας. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οι πελάτες μας ζητούν εμπιστοσύνη, απλότητα, διαφάνεια και καινοτόμα προϊόντα που καλύπτουν πραγματικά τις ανάγκες τους.



Στο πλαίσιο αυτό, είναι απαραίτητη και η αξιοποίηση της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά σε κάθε σημείο, είναι θεμελιώδης η ανθρώπινη προσέγγιση, το προσωπικό στοιχείο. Γι’ αυτό και το όραμά μας έχει στη βάση του τους ανθρώπους μας. Η υποστήριξή τους, η συνεχής εκπαίδευση, η καθοδήγηση και η κουλτούρα συνεργασίας μάς οδηγούν στον δρόμο αυτό και δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για την ευημερία ενός οργανισμού, που αποφέρει πολλαπλασιαστικά οφέλη τόσο στους ίδιους τους εργαζόμενους, όσο και στους συνεργάτες, αλλά και σε ολόκληρη την Κοινωνία. Ως εταιρεία, εξελισσόμαστε μαζί με τους εργαζόμενους μας. Αναπτύσσουμε στρατηγικές για να διατηρήσουμε τα ταλέντα μας, να τα αναπτύξουμε, αλλά και να προσελκύσουμε και νέα. Προσφέρουμε την υποστήριξή μας ώστε να ξεκινήσουν νέα ταξίδια γνώσης με μεταπτυχιακές σπουδές, αλλά και με εσωτερικές εκπαιδευτικές δράσεις. Μέρα με τη μέρα, ενισχύουμε την κουλτούρα συμπερίληψης, φροντίδας και ανάπτυξης, ώστε να προσφέρουμε μια καθημερινότητα βελτιωμένη, σε ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον. Ηγεσία και εργαζόμενοι είμαστε σε ανοιχτό διάλογο, γιατί ως δυνατή ομάδα, ως ακέραιο σύνολο πετυχαίνουμε τους στόχους μας, στόχοι που δεν εξαντλούνται σε αριθμούς, αλλά περιλαμβάνουν την ποιότητα. Όχι μόνο ανάπτυξη, αλλά και πρόοδος.



Η πρόοδος αυτή δεν αφορά μόνο το «οικοσύστημά» μας, αλλά ολόκληρη την κοινωνία. Έχουμε χρέος απέναντί της και γι’ αυτό αναλαμβάνουμε σε εταιρικό και ομιλικό επίπεδο δράσεις και πρωτοβουλίες για την θωράκιση της και την πρόοδό της. Το ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα των δράσεων μας, η στρατηγική προτεραιοποίηση της ομάδας μας, αλλά και η εκπλήρωση της επιχειρηματικής αποστολής μας, είναι το τρίπτυχο που έχει στη βάση του τον άνθρωπο και μας οδηγεί στο μέλλον που οραματιζόμαστε ως Όμιλος: βιώσιμο, καινοτόμο, υπεύθυνο και ανθρωποκεντρικό.