Μια διαφορετική γιορτή για τον Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025, στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» στο Θησείο. Από τις 17:00 έως τις 20:00, στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον της μόνιμης έκθεσης «Οδοιπορικό στην Παλιά Αθήνα», θα λάβει χώρα μια ξεχωριστή εκδήλωση, αφιερωμένη στον ρόλο και το μέλλον του επαγγελματία ασφαλιστή.



Με αφορμή τη γιορτή της Αγίας Σοφίας και των θυγατέρων της, Πίστης, Ελπίδας και Αγάπης – ημέρα που έχει καθιερωθεί ως Ημέρα του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή – η εκδήλωση στοχεύει να αναδείξει τις αξίες και την κοινωνική προσφορά του κλάδου.



Στο επίκεντρο θα βρεθούν δύο πρωτότυπα εργαλεία: το επιτραπέζιο παιχνίδι «Safe Deal», που εισάγει την χρηματοοικονομική παιδεία και ασφαλιστική συνείδηση μέσα από μια διαδραστική και ψυχαγωγική εμπειρία, και το βιβλίο «Το Αλφαβητάριο του Διαμεσολαβητή», ένας εναλλακτικός οδηγός γεμάτος εμπειρίες και δεξιότητες για τους επαγγελματίες του χώρου.

Παράλληλα, θεσμικοί φορείς, εκπρόσωποι της ψυχικής υγείας, του πρωταθλητισμού και της εκπαίδευσης θα μοιραστούν σκέψεις και έμπνευση για τον Ασφαλιστή της νέας εποχής. Ανάμεσά τους:



-Γιάννης Χατζηθεοδοσίου – Πρόεδρος Ε.Ε.Α.

-Μαρία Δημητριάδη – Πρόεδρος ΣΠΑΤΕ

-Μαίρη Δήμου – Ψυχοθεραπεύτρια

-Νίκος Μιχαλόπουλος – Εκπαιδευτικός, Συγγραφέας, Ολυμπιονίκης

-Βλάσης Γαδ – Υπεύθυνος Εκπαίδευσης, Eurolife FFH

-Αντώνης Δουνδουλάκης – Επιθεωρητής Πωλήσεων & Ανάπτυξης -Δικτύων Πρακτόρων, Θεολόγος – Αγιογράφος, Συγγραφέας

-Στέλλα Ζουλινάκη – Insurance Agent, Business Coach, Podcaster, Δημιουργός του «Safe Deal»





Η βραδιά θα ολοκληρωθεί με ανοιχτή συζήτηση, networking, εκπλήξεις και τη δυνατότητα συμμετοχής στο «Safe Deal».

Διοργανωτές της πρωτοβουλίας είναι η Στέλλα Ζουλινάκη, Insurance Agent, Business Coach, Podcaster και δημιουργός του «Safe Deal», καθώς και ο Αντώνης Δουνδουλάκης, Επιθεωρητής Πωλήσεων & Ανάπτυξης Δικτύων Πρακτόρων, Θεολόγος – Αγιογράφος και Συγγραφέας του «Το Αλφαβητάριο του Διαμεσολαβητή». Οι δύο τους ενώνουν δυνάμεις για να αναδείξουν τον καθοριστικό ρόλο του σύγχρονου διαμεσολαβητή. Την εκδήλωση στηρίζουν η Feel Safe Insurance Agent και η Brokers Union.