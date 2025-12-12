Τη νέα ομάδα που θα ηγηθεί του Αποκλειστικού Δικτύου της Groupama Ασφαλιστική παρουσίασε ο Chief Commercial Officer της εταιρείας, κ. Ε. Οικονομόπουλος, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας εποχής ανάπτυξης για το Αποκλειστικό Δίκτυο της εταιρείας.

Η νέα γενιά Συντονιστών Ομάδων και Γραφείων, που έχει προκύψει από τον βασικό πυρήνα της εταιρείας, αποτελεί τη «νέα μέρα» του Αποκλειστικού Δικτύου. Πρόκειται για ένα σχέδιο ανανέωσης με σύγχρονη πνοή και δυναμική, που θα συμβάλλει στην επίτευξη ενός φιλόδοξου στρατηγικού στόχου: τον διπλασιασμό του αποκλειστικού Δικτύου μέσα στα επόμενα χρόνια και τη συμβολή του, κατά 40%, στη συνολική παραγωγή της Groupama Ασφαλιστικής.

Η νέα Ομάδα των Managers του Αποκλειστικού Δικτύου απαρτίζεται από τους:

Συντονιστές Γραφείων:

Αποστολάκης Δημήτρης

Κλαράκης Μάνος

Μπασμάς Γιώργος

Τριάντος Φώτης

Φανός Γρηγόρης

Επικεφαλής Γραφείου Θεσσαλονίκης

Στεφανίδου Ασημένια (Συντονίστρια Ομάδας)

Συντονιστές Ομάδας:

Ζουρμπάκη Ηλιάνα

Κουκουνάκης Μιχάλης

Λαγόνικος Δημήτρης

Μουτάφη Βάσω

Μπουραϊμης Ηλίας

Νικολετάκης Δημήτρης

Παγκράτης Αριστείδης

Σταθάτος Στάθης

Στίγκας Γιώργος

Τσίκα Ξανθούλα

Οι τρεις βασικές αρχές που τέθηκαν ως κατευθυντήριες γραμμές για τους νέους Managers είναι: Ανάπτυξη, Ήθος και Ταπεινότητα. Αρχές που αποτελούν τη βάση μιας ηγεσίας με ανθρώπινο προσανατολισμό, επαγγελματισμό και διαφάνεια.

Στόχος του νέου σχήματος είναι η διαμόρφωση ενός σύγχρονου πλαισίου συμπερίληψης και συνεργασίας, όπου μέσα από μια σύγχρονη και ανθρώπινη προσέγγιση, όλο και περισσότεροι νέοι άνθρωποι θα εμπνευστούν να επιλέξουν το ξεχωριστό επάγγελμα του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, πετυχαίνοντας τα όνειρά τους.

Το νέο μοντέλο Διοίκησης Πωλήσεων της Groupama Ασφαλιστικής αποτελεί μια «φρέσκια» προσέγγιση στο επάγγελμα του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, που δημιουργεί έναν χώρο εξέλιξης για τους ανθρώπους του Αποκλειστικού Δικτύου, και διαμορφώνει τις προϋποθέσεις για ένα μέλλον με δυναμική και προοπτική.